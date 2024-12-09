Самолет из Таиланда в Уфу подал сигнал бедствия

Самолет, выполняющий рейс из Утапао (Таиланд) в Уфу, подал сигнал о чрезвычайной ситуации во время посадки в пункте назначения. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщила платформа для отслеживания авиарейсов Flightradar. Спустя несколько минут после этого самолет отключил свой транспондер.