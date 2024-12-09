mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 19:30

Published 9 декабря, 19:30

Modified 9 декабря, 19:32

Updated 9 декабря, 19:32

Самолет из Таиланда в Уфу подал сигнал бедствия

Самолет из Таиланда в Уфу подал сигнал бедствия

9 декабря 2024, 19:30
Фото: mkset.ru.
Причина неполадок на борту туристического рейса пока остается загадкой — авиалайнер сел в Башкирии спустя два часа от запланированного времени прибытия в понедельник, 9 декабря.

Самолет, выполняющий рейс из Утапао (Таиланд) в Уфу, подал сигнал о чрезвычайной ситуации во время посадки в пункте назначения. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщила платформа для отслеживания авиарейсов Flightradar. Спустя несколько минут после этого самолет отключил свой транспондер.

Отмечается, что столкнувшееся с проблемами в полёте воздушный судно — Boeing 767-3Y0(ER), принадлежащий авиакомпании Azur Air, с номером рейса ZF2828.

Согласно данным онлайн-табло уфимского аэропорта, туристический авиалайнер из Таиланда приземлился в 22:10, задержавшись в пути почти на два часа. Причину задержки ни онлайн-ресурс, ни аэропорт, ни представители перевозчика на момент публикации не сообщали.

Названы топ-5 мест отдыха состоятельных уфимцев
Узнать подробнее

Напомним, ранее эксперты сферы туризма назвали топ-5 направлений отдыха состоятельных путешественников из Уфы. К ставшим банальными Мальдивами в списке интересов vip-туристов прибавилась Шри-Ланка. Прямые перелёты туда стартуют из Уфы после утверждения программы рейсов, одобренных Росавиацией.

Читайте также:
В Башкирии ударят морозыКогда Уфу завалит снегомЧетверть уфимцев отказалась от Нового года
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Туризм#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Авиация#Октябрьский#Таиланд#Задержка рейса#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Посадка#Сигнал бедствия#Росавиация#Шри-Ланка#Мальдивы#Boeing 767#Flightradar#Azur Air#Транспондер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика