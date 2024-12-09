Самолет из Таиланда в Уфу подал сигнал бедствия

Posted 9 декабря, 19:30
Published 9 декабря, 19:30
Modified 9 декабря, 19:32
Updated 9 декабря, 19:32
Самолет, выполняющий рейс из Утапао (Таиланд) в Уфу, подал сигнал о чрезвычайной ситуации во время посадки в пункте назначения. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщила платформа для отслеживания авиарейсов Flightradar. Спустя несколько минут после этого самолет отключил свой транспондер.
Отмечается, что столкнувшееся с проблемами в полёте воздушный судно — Boeing 767-3Y0(ER), принадлежащий авиакомпании Azur Air, с номером рейса ZF2828.
Согласно данным онлайн-табло уфимского аэропорта, туристический авиалайнер из Таиланда приземлился в 22:10, задержавшись в пути почти на два часа. Причину задержки ни онлайн-ресурс, ни аэропорт, ни представители перевозчика на момент публикации не сообщали.
Напомним, ранее эксперты сферы туризма назвали топ-5 направлений отдыха состоятельных путешественников из Уфы. К ставшим банальными Мальдивами в списке интересов vip-туристов прибавилась Шри-Ланка. Прямые перелёты туда стартуют из Уфы после утверждения программы рейсов, одобренных Росавиацией.