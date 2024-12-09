Салават Юлаев отстает от «Метеора» в борьбе за место на купюре

Как ранее сообщал Mkset, в голосовании за изображение на новой 1000₽ купюре сначала уверенно лидировал памятник Салавату Юлаеву. Однако, позже скоростной теплоход «Метеор», резко выбился на первое место с большим отрывом, оставив уфимский памятник на второй строчке онлайн-рейтинга.