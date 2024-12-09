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Posted 9 декабря, 08:48

Published 9 декабря, 08:48

Modified 9 декабря, 09:15

Updated 9 декабря, 09:15

Салават Юлаев отстает от «Метеора» в борьбе за место на купюре

Салават Юлаев отстает от «Метеора» в борьбе за место на купюре

9 декабря 2024, 08:48
Фото: 1MI.
Подводим промежуточные итоги голосования на сайте Банка России в понедельник, 9 декабря.

Как ранее сообщал Mkset, в голосовании за изображение на новой 1000₽ купюре сначала уверенно лидировал памятник Салавату Юлаеву. Однако, позже скоростной теплоход «Метеор», резко выбился на первое место с большим отрывом, оставив уфимский памятник на второй строчке онлайн-рейтинга.

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Хотя разрыв между лидерами то уменьшался, то увеличивался, к моменту написания статьи (понедельник, 9 декабря) «Метеор» значительно опережает памятник Салавату Юлаеву. На данный момент «Метеор» набрал 95,9 тысяч голосов, а памятник Салавату Юлаеву — 74,7 тысяч голосов. Разрыв — почти 25%.

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Заместитель председателя Центробанка Сергей Белов пояснил, что лидерство «Метеора» не гарантирует его победу. На купюре могут быть изображены несколько объектов-лидеров голосования. Окончательный дизайн будет зависеть от решения художников, которые должны сочетать выбранные символы в единой композиции.

Окончательные результаты голосования будут подведены 12 декабря.

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