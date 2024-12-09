РЭО: В Республике Тыва построят новый мусоросортировочный комплекс

Комплекс будет расположен в районе пгт Каа-Хем. Проектная мощность по переработке составит 70 тысяч тонн, утилизации — 31,5 тысячи тонн и захоронению — также 70 тысяч тонн в год. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2026 году, проектно-сметная документация уже подготовлена, а в начале 2025 года планируется получение заключения государственной экспертизы.