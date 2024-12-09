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Posted 9 декабря, 19:34

Published 9 декабря, 19:34

Modified 9 декабря, 19:34

Updated 9 декабря, 19:34

РЭО: В Республике Тыва построят новый мусоросортировочный комплекс

РЭО: В Республике Тыва построят новый мусоросортировочный комплекс

9 декабря 2024, 19:34
Фото: 1MI.
В Кызылском районе Республики Тыва к 2026 году будет создан современный мусоросортировочный комплекс. Его мощность по сортировке составит 70 тысяч тонн в год. Этот проект был обсужден между генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым и главой региона Владиславом Ховалыгом.

По словам Дениса Буцаева, этот проект имеет важное значение для республики, и он рад видеть заинтересованность региона в улучшении системы обращения с отходами. Он отметил, что подготовка к возведению мусоросортировочного комплекса свидетельствует об активной фазе реализации дорожной карты по внедрению необходимых инфраструктурных решений. Как пишет prmira.ru, проект требует значительных вложений, и РЭО готов предоставить субсидию до 95% от общей стоимости.

Комплекс будет расположен в районе пгт Каа-Хем. Проектная мощность по переработке составит 70 тысяч тонн, утилизации — 31,5 тысячи тонн и захоронению — также 70 тысяч тонн в год. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2026 году, проектно-сметная документация уже подготовлена, а в начале 2025 года планируется получение заключения государственной экспертизы.

Глава республики Владислав Ховалыг добавил, что создание такого современного комплекса в республике является давно назревшей необходимостью. Благодаря поддержке Российского экологического оператора республика делает шаг вперед.

«Вся эта межведомственная работа позволит нашим гражданам почувствовать практический эффект от реализации нацпроекта „Экология“, — сказал он.

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