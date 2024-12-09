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Posted 9 декабря, 07:17

Published 9 декабря, 07:17

Modified 9 декабря, 08:45

Updated 9 декабря, 08:45

Прокуратура проводит проверку обстоятельств гибели ребенка в Башкортостане

Погибший угонщик был из детдома: подробности ДТП в Башкирии

9 декабря 2024, 07:17
Фото: Изображение Midjourney.

Прокуратура проводит проверку обстоятельств гибели ребенка в Башкортостане

13-летний подросток, разбившийся на угнанной машине в Башкирии, был воспитанником детского дома, сообщил инсайдер «Башинформ» в понедельник, 9 декабря.

Как рассказали инсайдеры, трое парнишек возрастом 13, 15 и 17 лет, поздно ночью прогуливались по Туймазам. Младший, воспитанник детдома, заметил приоткрытую «десятку» с вставленном в зажигание ключом.

Ребята решили прокатиться на угнанной машине, однако несовершеннолетний водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию автомобиля.

Фото: МЧС Росиии

В итоге, 13-летний водитель скончался на месте, а его 15-ти и 17-летний товарищи экстренно доставлены в больницу. У выживших подростков состояние средней тяжести, прокомментировали в Минздраве Республики Башкортостан.

Тем временем, прокуратура уже начала проверку инцидента:

— Прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установит причины и обстоятельства случившегося. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в ведомстве.

Ранее Mkset сообщал о жуткой аварии в Башкирии: фура сделела фарш из легковушки.

За прошедший 2023 год, в Башкортостане зарегистрировали 106 таких ДТП с участием несовершеннолетних водителей. Двое подростков погибли, а 114 получили различные травмы. Количество погибших снизилось, по сравнению с прошлым годом, однако число пострадавших выросло, сообщил начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по РБ Линар Зиннуров.

9 февраля на заключительной пресс-конференции главный инспектор ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов озвучил свою позицию относительно того, почему подростки внезапно начинают водить автомобили и иногда становятся причинами страшных ДТП.

«У 16-летних мальчиков и девочек наблюдается „притупленное“ восприятие опасности, что находит отражение в их безрассудном поведении на дороге или в подсознательной передаче ответственности за свою жизнь взрослым водителям, которые, как предполагают молодые люди, обязаны о них заботиться. Еще одной заметной чертой юных водителей является чувство бравады — демонстративное пренебрежение к риску, что сопровождается значительной переоценкой своих собственных возможностей и автомобилем. Все это, как правило, происходит под влиянием окружения, сверстников и принятого стиля общения», — пояснил Владимир Севастьянов.

По мнению начальника ГИБДД по РБ, еще одним фактором риска является недостаток жизненного опыта у молодых водителей, включая управление автомобилем в условиях интенсивного трафика.

«Молодежная среда, как правило, характеризуется определенным правовым нигилизмом, непониманием или отрицанием значения законодательных предписаний и игнорированием необходимости следовать законам. Это также ведет к преднамеренным нарушениям ПДД и, в конечном итоге, к дорожно-транспортным происшествиям», — добавил он, призвав родителей обратить особое внимание на безопасность своих детей.

Слова главного госавтоинспектора РБ подчеркивают, что ситуация с количеством аварий за участием юных водителей вызывает серьезную озабоченность.

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