Погибший угонщик был из детдома: подробности ДТП в Башкирии

«У 16-летних мальчиков и девочек наблюдается „притупленное“ восприятие опасности, что находит отражение в их безрассудном поведении на дороге или в подсознательной передаче ответственности за свою жизнь взрослым водителям, которые, как предполагают молодые люди, обязаны о них заботиться. Еще одной заметной чертой юных водителей является чувство бравады — демонстративное пренебрежение к риску, что сопровождается значительной переоценкой своих собственных возможностей и автомобилем. Все это, как правило, происходит под влиянием окружения, сверстников и принятого стиля общения», — пояснил Владимир Севастьянов.