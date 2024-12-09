Почему экраны телевизоров теряют яркость и выходят из строя: самые частые ошибки

Posted 9 декабря, 09:59
Published 9 декабря, 09:59
Modified 9 декабря, 10:01
Updated 9 декабря, 10:01
Телевизор стал важной частью нашего дома. Мы не только смотрим на него, но и используем как предмет интерьера. Ведь, чтобы наслаждаться качеством изображения, экран должен быть чистым. Но при этом важно помнить, что неправильная чистка может привести к повреждению поверхности и даже ухудшению картинки.
Неправильно подобранные средства для чистки могут серьёзно навредить поверхности. Например, бытовые средства, такие как очистители для стекол, не подходят для телевизоров. Они содержат спирт, аммиак и другие химические вещества, которые могут повредить антибликовое покрытие и другие защитные слои экрана. Именно поэтому важно избегать таких продуктов, даже если ваш телевизор имеет стеклянную поверхность, как у моделей OLED или плазменных панелей.
— Особое внимание стоит уделить и материалам для протирки. Такие привычные вещи, как бумажные полотенца, туалетная бумага или салфетки, не подходят для этой цели. Они могут оставить микроцарапины, которые со временем приведут к ухудшению внешнего вида, — рассказал блогер и автор канала ABOUT TECH.
Лучший вариант — это салфетки из микрофибры. Они идеально подходят для аккуратной чистки, не оставляя разводов и повреждений на поверхности. Однако не все салфетки одинаково хороши, важно выбирать те, у которых мягкие волокна и плотная текстура. Дополнительно, можно использовать специальные спреи и салфетки, предназначенные для очистки экранов, но такие товары обычно стоят дороже. Если хочется сэкономить, достаточно обзавестись салфетками из микрофибры и дистиллированной водой.
— Также, для очистки можно использовать пылевизатор, который поможет избавиться от пыли в углах и труднодоступных местах. Лучше всего распылять воду на салфетку, а не непосредственно на экран, чтобы избежать попадания жидкости в разъёмы телевизора, — советует эксперт.
Первый шаг в очистке — это сухая чистка. Если на экране только пыль, то достаточно аккуратно пройтись по нему салфеткой из микрофибры. Для этого лучше начать с верхней части и двигаться вниз, чтобы не оставить разводов. Пылесос для телевизора или баллон с сжатым воздухом также можно использовать, но микрофибра остаётся наиболее безопасным и эффективным вариантом.
Когда на экране появляются отпечатки пальцев или другие загрязнения, используйте дистиллированную воду. Именно её следует распылить на салфетку. Если загрязнения трудно удаляются, можно добавить немного моющего средства, но важно не переборщить, чтобы не оставалось мыльных разводов.
Подготовка салфетки:
Очистка:
Удаление стойких загрязнений:
Завершение:
Регулярная чистка помогает продлить срок службы телевизора. Однако не стоит забывать, что на поверхности может собираться пыль не только снаружи, но и внутри устройства. Поэтому если ваш телевизор часто загрязняется, стоит регулярно проверять, не требует ли он более глубокой очистки или профессионального обслуживания.
Если на экране всё же появились следы от микроскопических царапин, это неизбежный процесс, который происходит со временем. Использование качественных средств и салфеток поможет минимизировать это явление. Однако чтобы избежать постоянных повреждений, старайтесь избегать прямого контакта с руками и не оставляйте телевизор в местах, где на него будет попадать прямой солнечный свет или сильная пыль.
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