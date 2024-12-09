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Posted 9 декабря, 09:59

Published 9 декабря, 09:59

Modified 9 декабря, 10:01

Updated 9 декабря, 10:01

Почему экраны телевизоров теряют яркость и выходят из строя: самые частые ошибки

Почему экраны телевизоров теряют яркость и выходят из строя: самые частые ошибки

9 декабря 2024, 09:59
Фото: 1MI. Почему экраны телевизоров теряют яркость и выходят из строя: самые частые ошибки
Никто не любит смотреть на экран, покрытый грязью или отпечатками пальцев. Но как правильно очистить телевизор, чтобы не повредить его? Профессиональные советы, которые помогут избежать распространённых ошибок и вернуть поверхность в идеальное состояние.

Телевизор стал важной частью нашего дома. Мы не только смотрим на него, но и используем как предмет интерьера. Ведь, чтобы наслаждаться качеством изображения, экран должен быть чистым. Но при этом важно помнить, что неправильная чистка может привести к повреждению поверхности и даже ухудшению картинки.

Что нельзя использовать для чистки экрана?

Неправильно подобранные средства для чистки могут серьёзно навредить поверхности. Например, бытовые средства, такие как очистители для стекол, не подходят для телевизоров. Они содержат спирт, аммиак и другие химические вещества, которые могут повредить антибликовое покрытие и другие защитные слои экрана. Именно поэтому важно избегать таких продуктов, даже если ваш телевизор имеет стеклянную поверхность, как у моделей OLED или плазменных панелей.

— Особое внимание стоит уделить и материалам для протирки. Такие привычные вещи, как бумажные полотенца, туалетная бумага или салфетки, не подходят для этой цели. Они могут оставить микроцарапины, которые со временем приведут к ухудшению внешнего вида, — рассказал блогер и автор канала ABOUT TECH.
Что нельзя использовать для чистки экрана?Что нельзя использовать для чистки экрана?
Что нельзя использовать для чистки экрана?. Фото: 1MI

Что же использовать?

Лучший вариант — это салфетки из микрофибры. Они идеально подходят для аккуратной чистки, не оставляя разводов и повреждений на поверхности. Однако не все салфетки одинаково хороши, важно выбирать те, у которых мягкие волокна и плотная текстура. Дополнительно, можно использовать специальные спреи и салфетки, предназначенные для очистки экранов, но такие товары обычно стоят дороже. Если хочется сэкономить, достаточно обзавестись салфетками из микрофибры и дистиллированной водой.

— Также, для очистки можно использовать пылевизатор, который поможет избавиться от пыли в углах и труднодоступных местах. Лучше всего распылять воду на салфетку, а не непосредственно на экран, чтобы избежать попадания жидкости в разъёмы телевизора, — советует эксперт.

Сухая и влажная чистка телевизора

Первый шаг в очистке — это сухая чистка. Если на экране только пыль, то достаточно аккуратно пройтись по нему салфеткой из микрофибры. Для этого лучше начать с верхней части и двигаться вниз, чтобы не оставить разводов. Пылесос для телевизора или баллон с сжатым воздухом также можно использовать, но микрофибра остаётся наиболее безопасным и эффективным вариантом.

Когда на экране появляются отпечатки пальцев или другие загрязнения, используйте дистиллированную воду. Именно её следует распылить на салфетку. Если загрязнения трудно удаляются, можно добавить немного моющего средства, но важно не переборщить, чтобы не оставалось мыльных разводов.

Сухая и влажная чистка экрана телевизораСухая и влажная чистка экрана телевизора
Сухая и влажная чистка экрана телевизора. Фото: Изображение Midjourney

Как правильно чистить экран?

Подготовка салфетки:

  • Возьмите мягкую, неабразивную салфетку. Лучше всего подойдут микрофибровые салфетки.
  • Слегка увлажните салфетку теплой дистиллированной водой. Избегайте использования обычной воды или жидкостей для стирки, так как они могут оставить пятна или повредить покрытие.

Очистка:

  • Начните с очистки центральной части экрана, мягко протирая ее круговыми движениями.
  • Постепенно переходите к краям, продолжая использовать мягкие и равномерные круговые движения.
  • Избегайте сильного давления на экран, так как это может повредить его поверхность или внутренние компоненты.

Удаление стойких загрязнений:

  • Если на экране есть особо стойкие пятна или загрязнения, можно приготовить раствор из дистиллированной воды и небольшого количества специального моющего средства.
  • Увлажните салфетку этим раствором, но старайтесь использовать его экономно, чтобы избежать переувлажнения экрана.
  • Аккуратно протрите загрязненные участки, повторяя процесс, пока пятна не исчезнут.

Завершение:

  • После того как все загрязнения удалены, используйте сухую микрофибровую салфетку для того чтобы тщательно вытереть насухо .
  • Это поможет удалить остатки влаги и предотвратит появление разводов или пятен.
Как правильно чистить экран?Как правильно чистить экран?
Как правильно чистить экран?. Фото: 1MI

Дополнительные советы по уходу за экраном

Регулярная чистка помогает продлить срок службы телевизора. Однако не стоит забывать, что на поверхности может собираться пыль не только снаружи, но и внутри устройства. Поэтому если ваш телевизор часто загрязняется, стоит регулярно проверять, не требует ли он более глубокой очистки или профессионального обслуживания.

Если на экране всё же появились следы от микроскопических царапин, это неизбежный процесс, который происходит со временем. Использование качественных средств и салфеток поможет минимизировать это явление. Однако чтобы избежать постоянных повреждений, старайтесь избегать прямого контакта с руками и не оставляйте телевизор в местах, где на него будет попадать прямой солнечный свет или сильная пыль.

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