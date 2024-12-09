Почему экраны телевизоров теряют яркость и выходят из строя: самые частые ошибки

Первый шаг в очистке — это сухая чистка. Если на экране только пыль, то достаточно аккуратно пройтись по нему салфеткой из микрофибры. Для этого лучше начать с верхней части и двигаться вниз, чтобы не оставить разводов. Пылесос для телевизора или баллон с сжатым воздухом также можно использовать, но микрофибра остаётся наиболее безопасным и эффективным вариантом.