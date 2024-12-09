По инициативе ЕР в День Героев Отечества выпустили марки посвященные героям СВО

Posted 9 декабря, 17:25
Published 9 декабря, 17:25
Modified 9 декабря, 17:27
Updated 9 декабря, 17:27
В регионах прошли церемонии гашения почтовых марок с изображением современных героев России, открылись новые парты Героев, а ветераны СВО провели уроки мужества для школьников.
Врио секретаря генерального совета партии Владимир Якушев отметил, что память о героических подвигах прошлого и настоящего — это основа патриотического воспитания молодежи.
«Партийный проект „Единой России“ „Историческая память“ сформировался как ответ нашего поколения следующему: важно хранить и не позволять никому переписывать страницы нашей истории. По всей стране силами наших активистов сохраняется и увековечивается память тех, чей подвиг стал олицетворением мужества и верности Отечеству. Только на марках „Почты России“ увековечены имена 30 Героев России. А памятные таблички с их именами появляются на домах, зданиях школ по всей стране», — сказал он.
В рамках партийного проекта «Историческая память» в обращение поступили 10 новых почтовых марок с изображением героев современности. Их общий тираж составил 450 тысяч экземпляров. Памятные мероприятия прошли на родине героев в таких городах, как Санкт-Петербург, Благовещенск, Калининград, Махачкала и других.
Кроме того, президент России Владимир Путин вручил депутату Госдумы Дмитрию Саблину «Золотую Звезду» Героя России. Саблин командовал бригадой беспилотной авиации и продолжает активную общественную и политическую деятельность.
Владимир Якушев подчеркнул важность признания заслуг участников спецоперации и их роли в воспитании молодого поколения.
«Ветераны СВО приходят и в ряды нашей партии. Многие официально имеют высший отличительный знак доблести и мужества. Но все защитники, и те, кто уже имеет статус ветерана СВО, и те, кто сегодня находится на огневом рубеже и освобождает города и села Донбасса, — они все наши герои. Мы гордимся ими и всегда будем помнить о высокой цене победы», — сказал он.
Многие участники СВО в этом году стали депутатами и представляют интересы граждан в составе «Единой России». Более 300 бойцов прошли обучение в высшей партийной школе. Также депутаты — участники СВО вошли в число участников предстоящего съезда «Единой России», который состоится 14 декабря в Москве, сообщается на сайте партии ER.RU.