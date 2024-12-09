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Posted 9 декабря, 17:25

Published 9 декабря, 17:25

Modified 9 декабря, 17:27

Updated 9 декабря, 17:27

По инициативе ЕР в День Героев Отечества выпустили марки посвященные героям СВО

По инициативе ЕР в День Героев Отечества выпустили марки посвященные героям СВО

9 декабря 2024, 17:25
Фото: ER.RU.
В День Героев Отечества, который ежегодно отмечается в России 9 декабря, по инициативе партии «Единая Россия» состоялось сразу несколько памятных мероприятий.

В регионах прошли церемонии гашения почтовых марок с изображением современных героев России, открылись новые парты Героев, а ветераны СВО провели уроки мужества для школьников.

Врио секретаря генерального совета партии Владимир Якушев отметил, что память о героических подвигах прошлого и настоящего — это основа патриотического воспитания молодежи.

«Партийный проект „Единой России“ „Историческая память“ сформировался как ответ нашего поколения следующему: важно хранить и не позволять никому переписывать страницы нашей истории. По всей стране силами наших активистов сохраняется и увековечивается память тех, чей подвиг стал олицетворением мужества и верности Отечеству. Только на марках „Почты России“ увековечены имена 30 Героев России. А памятные таблички с их именами появляются на домах, зданиях школ по всей стране», — сказал он.

В рамках партийного проекта «Историческая память» в обращение поступили 10 новых почтовых марок с изображением героев современности. Их общий тираж составил 450 тысяч экземпляров. Памятные мероприятия прошли на родине героев в таких городах, как Санкт-Петербург, Благовещенск, Калининград, Махачкала и других.

Кроме того, президент России Владимир Путин вручил депутату Госдумы Дмитрию Саблину «Золотую Звезду» Героя России. Саблин командовал бригадой беспилотной авиации и продолжает активную общественную и политическую деятельность.

Владимир Якушев подчеркнул важность признания заслуг участников спецоперации и их роли в воспитании молодого поколения.

«Ветераны СВО приходят и в ряды нашей партии. Многие официально имеют высший отличительный знак доблести и мужества. Но все защитники, и те, кто уже имеет статус ветерана СВО, и те, кто сегодня находится на огневом рубеже и освобождает города и села Донбасса, — они все наши герои. Мы гордимся ими и всегда будем помнить о высокой цене победы», — сказал он.

Многие участники СВО в этом году стали депутатами и представляют интересы граждан в составе «Единой России». Более 300 бойцов прошли обучение в высшей партийной школе. Также депутаты — участники СВО вошли в число участников предстоящего съезда «Единой России», который состоится 14 декабря в Москве, сообщается на сайте партии ER.RU.

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