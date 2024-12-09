Новый поселок рядом с уфимским аэропортом будет под электромагнитным излучением?

Чем больше времени человек находится в электромагнитном поле, тем выше вероятность на появление каких-либо последствий. Воздействие ЭМ полей может проявляться в виде: головокружений, усталости, аритмии, скачков артериального давления, нарушений работы сердечно-сосудистой системы. Но без специального оборудования выяснить, подвергаемся ли мы излишнему воздействию электромагнитного поля у себя дома невозможно.