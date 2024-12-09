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Posted 9 декабря, 08:59

Published 9 декабря, 08:59

Modified 9 декабря, 09:00

Updated 9 декабря, 09:00

Новый поселок рядом с уфимским аэропортом будет под электромагнитным излучением?

Новый поселок рядом с уфимским аэропортом будет под электромагнитным излучением?

9 декабря 2024, 08:59
Фото: Максим Штурм.
Сюжет
Экология
Представляет ли опасность электромагнитное излучение от наземных радиотехнических устройств в районе аэропорта Уфа разбиралась корреспондент Mkset/

Новость о том, что территория рядом с деревней Атаевка будет новый микрорайон, вызывает много вопросов. Больше всего читателей беспокоит близкое соседство с аэропортом Уфы. Ранее мы писали о шуме самолетов, сбросах топлива.

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Эколог, технический директор независимой экологической экспертизы Тестэко Александр Кукса на сайте Роспотребнадзора пояснил.

 — Влияние электромагнитных полей на организм человека изучается со времён СССР. Ещё в 60х годах прошлого века оно было подтверждено. Тогда же было введено и понятие «радиоволновая болезнь» и разработаны Предельно Допустимые Уровни (ПДУ). Исследования в этой области продолжаются и сейчас. Тем не менее эффект и последствия от воздействия ЭМИ очень зависит от каждого конкретного человека: роста, веса, пола, состояния здоровья, иммунитета и даже диеты! Ровно так же, как и от интенсивности поля, частоты и продолжительности воздействия.

А как обстоит с электромагнитное излучение от приборов навигации Службы движения аэропорта. Опасно ли это соседство для жителей соседних поселков?

Негативное влияние электромагнитных волн на здоровье

По словам эксперта, наиболее существенными источниками электромагнитного поля в нашей жизни являются самые обычные и близкорасположенные к нам приборы.

Мобильные телефоны, компьютеры и СВЧ печи.

Чем больше времени человек находится в электромагнитном поле, тем выше вероятность на появление каких-либо последствий. Воздействие ЭМ полей может проявляться в виде: головокружений, усталости, аритмии, скачков артериального давления, нарушений работы сердечно-сосудистой системы. Но без специального оборудования выяснить, подвергаемся ли мы излишнему воздействию электромагнитного поля у себя дома невозможно.

Влияние электромагнитного излучения на здоровье людей

А как же обстоит дело с самолетным радионавигационным оборудованием и наземными радиотехническими устройствами в районе аэропорта Уфа? Оказывают ли они влияние на здоровье людей?

Экспертное мнение однозначно.

— Любое оборудование, установленное на аэродроме еще на стадии проектирования, имеет все необходимые санитарные сертификаты. Есть определенные зоны, расписанные для каждого вида оборудования, за пределами которых человеку находиться безопасно. Все оборудование с электромагнитным излучением устанавливается с учетом застройки и населенности местности, — пояснил специалист службы движения аэропорта Уфа.
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