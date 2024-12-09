Неправильные остановки поставили в Башкирии

Posted 9 декабря, 19:11
Published 9 декабря, 19:11
Modified 9 декабря, 19:37
Updated 9 декабря, 19:37
Всего подрядчик установил на улицах второго по численности города Башкирии девять остановок. Однако в ходе проверки перед приёмкой у властей осталось множество вопросов — как выяснилось, павильоны не соответствовали техническому заданию.
Так, не устроили чиновников габариты и высота лавочек, щели между стеклянными пластинами и технология их изготовления, а также материал крыш и отсутствие конструкций для защиты от ветра.
Как указала администрация, бюджетных денег компания-исполнитель контракта не получила. Рассчитаются с ней лишь после исправления недочётов.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе чиновники заявили о завершении хода строительства нового транспортно-пересадочного комплекса.