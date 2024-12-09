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Posted 9 декабря, 19:11

Published 9 декабря, 19:11

Modified 9 декабря, 19:37

Updated 9 декабря, 19:37

Мэрия в Башкирии отказалась платить за новые остановки

Неправильные остановки поставили в Башкирии

9 декабря 2024, 19:11
Фото: администрация Стерлитамака.

Мэрия в Башкирии отказалась платить за новые остановки

Власти Стерлитамака оказались недовольны новыми павильонами для ожидания общественного транспорта — отчиталась городская администрация в понедельник, 9 декабря.

Всего подрядчик установил на улицах второго по численности города Башкирии девять остановок. Однако в ходе проверки перед приёмкой у властей осталось множество вопросов — как выяснилось, павильоны не соответствовали техническому заданию.

Так, не устроили чиновников габариты и высота лавочек, щели между стеклянными пластинами и технология их изготовления, а также материал крыш и отсутствие конструкций для защиты от ветра.

Как указала администрация, бюджетных денег компания-исполнитель контракта не получила. Рассчитаются с ней лишь после исправления недочётов.

Новый пересадочный пункт достраивается в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе чиновники заявили о завершении хода строительства нового транспортно-пересадочного комплекса.

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