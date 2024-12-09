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Posted 9 декабря, 04:17

Published 9 декабря, 04:17

Modified 9 декабря, 04:17

Updated 9 декабря, 04:17

Рецепты салатов на Новый год 2025

Не «Оливье» единым: топ-5 красивых и вкусных салатов на Новый год за 15 минут

9 декабря 2024, 04:17
Фото: mkset.ru. Рецепты салатов на Новый год 2025
Праздничное меню на Новый год без лишних затрат и головной боли — готовим интересные салаты вместо «Оливье» и «Селёдки под шубой» и получаем восторженные отзывы гостей и мольбы поделиться рецептом.

Каждый сезон хозяйки хватаются за голову — какой салат приготовить на Новый год. Облегчим эту праздничную заботу. Вместо классического «Оливье» с колбасой представим вам топ-5 красивых и легких блюд. Вы не потратите на такое новогоднее меню лишнее время и лишние деньги. Встретим Новый 2025 год с новыми вкусами и без старых хлопот. Кроме того, покажем, как готовить салаты на Новый год, чтобы новогодний стол очаровал всех гостей не только вкусом, но и видом.

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Замена классического «Оливье» с колбасой — вкусный рецепт для изысканного стола на Новый год

Какое новогоднее меню без салата с мясными ингредиентами. Предлагаем вместо «Докторской» добавить в блюдо полезный элемент — куриное мясо. Готовить салат легко и просто, а главное — он очень дешевый. И неизменно нравится всем мужчинам.

Рецепт салата «Мужское блаженство»

Нам нужно:

  • Куриная грудка — 2 шт. (предварительно отварить в подсоленной воде)
  • Огурец — 2 шт.
  • Яйцо сваренное — 5 шт.
  • Чёрнослив — 100 г (замочить в горячей воде на 10-15 минут, затем немного подсушить)
  • Твёрдый сыр — 100 г.
  • Грецкие орехи — 150 г.
  • Майонез.
  • Соль по вкусу.

Все слои плотно уложить и сделать сеточку из майонеза.

Салат можно оформить в кольце или в глубокой посуде.

Рецепт салата на Новый 2025 годРецепт салата на Новый 2025 год
Рецепт салата на Новый 2025 год.
Фото: https://vk.com/legko_vkysno

Новогодний салат для стройной фигуры

Этот салат не только аппетитный, но он также полезен для здоровья. Такой новогодний салат идеально подойдет тем, кто заботится о своем питании и хочет разнообразить праздничное меню. Конечно, Новый год не время для ограничений, но многие и во время главного позднего ужина года придерживаются ПП (правильного питания) и диеты.

Рецепт ПП салата на Новый год

Ингредиенты:

  • Маленький картофель — 1,5 кг
  • Прошутто — 5 ломтиков
  • Сметана — ¼ стакана
  • Оливковое масло — 2 ст. ложки
  • Измельченные каперсы — 1 ст. ложка
  • Петрушка (мелко нарезанная) — 1 ст. ложка
  • Базилик (мелко нарезанный) — 1 ст. ложка
  • Лимонный сок — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

Разрежьте картофель пополам и опустите в подсоленную кипящую воду. Варите примерно 15 минут до готовности. Слейте воду и перенесите картофель в большую посуду для остывания. Добавьте прошутто и столовую ложку оливкового масла. Перемешайте, приправьте солью и перцем по вкусу. Выложите картофель с прошутто на противень и запекайте в разогретой духовке 40-45 минут.

В глубокой миске смешайте сметану, лимонный сок, измельченные каперсы, часть петрушки и базилика. Добавьте запеченный картофель. Поперчите по вкусу. Перед подачей украсьте оставшейся зеленью.

Этот теплый салат без майонеза станет замечательным дополнением к вашему новогоднему ужину. Приятного аппетита!

Салат ПП на Новый годСалат ПП на Новый год
Салат ПП на Новый год. Фото: vk.com/public164976615

Лучший салат на Новый год Змеи — 2025

Как известно, «хозяйка» года любит понежиться и в морских волнах. Тогда ей обязательно будет по вкусу салат с креветками. Стильный и оригинальный салат и простой и дешевый рецепт — всего 15 минут на приготовление.

Рецепт салата «На Новый 2025 год»

Ингредиенты:

  • 350 г больших очищенных креветок
  • 2-3 мандарина
  • 1 авокадо (нарезать кубиками)
  • 150 г рукколы
  • Половина лимона
  • 40 г натертого пармезана
  • 1 сладкая луковица (мелко нарезанная)
  • Горсть любимых орехов
  • 4 ст. ложки оливкового масла
  • 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
  • 2 ст. ложки соевого соуса
  • Щепотка крупной соли, свежемолотого черного перца и красного перца

Приготовление:

Протрите креветки бумажным полотенцем, посолите и поперчите их, затем перемешайте с половиной оливкового масла и оставьте на 15 минут для маринования. Разогрейте сковороду и обжарьте креветки в течение двух минут, после чего выложите их на тарелку.

Приготовьте соус, смешав оливковое масло, сок лимона, чеснок, соевый соус, нарезанный лук и орехи. В глубокой миске осторожно комбинируйте рукколу, дольки мандарина, авокадо и креветки. Полейте сверху приготовленным соусом и посыпьте пармезаном.

Приятного аппетита!

Фоторецепт с пояснениями можно увидеть ниже

Император на багете

Нет, речь не о фантазийной подаче «Наполеона» на французской булке. На этот раз предлагаем Вам разнообразить новогодний стол салатом «Цезарь» в удобной и красивой подаче. Вместо кучи-малы в салатнике — аккуратные и элегантные мини-салаты на хрустящем багете.

Рецепт салата «Изысканный Цезарь»

Список продуктов

  • Чиабатта
  • Кусок филе
  • Помидор
  • Листья салата
  • Пармезан

Соус:

  • Сметана, майонез в равных долях
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч. л. французской горчицы
  • Сок лимона

Филе обильно натираем специями с солью и обжаривается на сковороде. Хлеб подрумяниваем в духовке в течение 10-15 минут. Ниже можно увидеть видеорецепт и способ сервировки салата.

Новогодние блюда — вкусные блюда


А теперь — винтажное блюдо на Новый год. Свой новогодний стол рекомендуем дополнить аппетитным салатом «Ностальгия по ГДР». Это вариант знаменитого в СССР «Баварского салата». Новогоднее блюдо очень просто и экономично в приготовлении.

Рецепт салата на Новый год из СССР

Ингредиенты на 3 порции

● грудка индейки 200гр

● сыр 15% 70гр

● помидоры 150гр

● ржаной хлеб 60гр (2 кусочка)

● чеснок 3 зубчика

● зелень (пучок)

Для заправки:

● сметана 15% 1 ст. л.

● горчица 1 ч. л.

● соевый соус 1 ч. л.

Приготовление:

  • Обжарьте тонкие ломтики индейки на антипригарной сковороде до полной готовности, примерно по 3 минуты с обеих сторон.
  • Нарежьте сыры и помидоры крупными кубиками.
  • Подсушите хлеб на сковороде, натрите его чесноком и нарежьте корочки на кубики, чтобы получились гренки.
  • Мелко порубите зелень.
  • В конце смешайте все ингредиенты с заправкой и тщательно перемешайте.

Приятного аппетита!

Как приготовить салат на Новый год 2025Как приготовить салат на Новый год 2025
Как приготовить салат на Новый год 2025. Фото: rutube.ru/shorts/74d5fe10c5b0c576b0ee531602d64fb2/
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