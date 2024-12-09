Не «Оливье» единым: топ-5 красивых и вкусных салатов на Новый год за 15 минут

Каждый сезон хозяйки хватаются за голову — какой салат приготовить на Новый год. Облегчим эту праздничную заботу. Вместо классического «Оливье» с колбасой представим вам топ-5 красивых и легких блюд. Вы не потратите на такое новогоднее меню лишнее время и лишние деньги. Встретим Новый 2025 год с новыми вкусами и без старых хлопот. Кроме того, покажем, как готовить салаты на Новый год, чтобы новогодний стол очаровал всех гостей не только вкусом, но и видом.