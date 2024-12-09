Не «Оливье» единым: топ-5 красивых и вкусных салатов на Новый год за 15 минут

Posted 9 декабря, 04:17
Published 9 декабря, 04:17
Modified 9 декабря, 04:17
Updated 9 декабря, 04:17
Каждый сезон хозяйки хватаются за голову — какой салат приготовить на Новый год. Облегчим эту праздничную заботу. Вместо классического «Оливье» с колбасой представим вам топ-5 красивых и легких блюд. Вы не потратите на такое новогоднее меню лишнее время и лишние деньги. Встретим Новый 2025 год с новыми вкусами и без старых хлопот. Кроме того, покажем, как готовить салаты на Новый год, чтобы новогодний стол очаровал всех гостей не только вкусом, но и видом.
Какое новогоднее меню без салата с мясными ингредиентами. Предлагаем вместо «Докторской» добавить в блюдо полезный элемент — куриное мясо. Готовить салат легко и просто, а главное — он очень дешевый. И неизменно нравится всем мужчинам.
Нам нужно:
Все слои плотно уложить и сделать сеточку из майонеза.
Салат можно оформить в кольце или в глубокой посуде.
Этот салат не только аппетитный, но он также полезен для здоровья. Такой новогодний салат идеально подойдет тем, кто заботится о своем питании и хочет разнообразить праздничное меню. Конечно, Новый год не время для ограничений, но многие и во время главного позднего ужина года придерживаются ПП (правильного питания) и диеты.
Ингредиенты:
Приготовление:
Разрежьте картофель пополам и опустите в подсоленную кипящую воду. Варите примерно 15 минут до готовности. Слейте воду и перенесите картофель в большую посуду для остывания. Добавьте прошутто и столовую ложку оливкового масла. Перемешайте, приправьте солью и перцем по вкусу. Выложите картофель с прошутто на противень и запекайте в разогретой духовке 40-45 минут.
В глубокой миске смешайте сметану, лимонный сок, измельченные каперсы, часть петрушки и базилика. Добавьте запеченный картофель. Поперчите по вкусу. Перед подачей украсьте оставшейся зеленью.
Этот теплый салат без майонеза станет замечательным дополнением к вашему новогоднему ужину. Приятного аппетита!
Как известно, «хозяйка» года любит понежиться и в морских волнах. Тогда ей обязательно будет по вкусу салат с креветками. Стильный и оригинальный салат и простой и дешевый рецепт — всего 15 минут на приготовление.
Ингредиенты:
Приготовление:
Протрите креветки бумажным полотенцем, посолите и поперчите их, затем перемешайте с половиной оливкового масла и оставьте на 15 минут для маринования. Разогрейте сковороду и обжарьте креветки в течение двух минут, после чего выложите их на тарелку.
Приготовьте соус, смешав оливковое масло, сок лимона, чеснок, соевый соус, нарезанный лук и орехи. В глубокой миске осторожно комбинируйте рукколу, дольки мандарина, авокадо и креветки. Полейте сверху приготовленным соусом и посыпьте пармезаном.
Приятного аппетита!
Фоторецепт с пояснениями можно увидеть ниже
Нет, речь не о фантазийной подаче «Наполеона» на французской булке. На этот раз предлагаем Вам разнообразить новогодний стол салатом «Цезарь» в удобной и красивой подаче. Вместо кучи-малы в салатнике — аккуратные и элегантные мини-салаты на хрустящем багете.
Список продуктов
Соус:
Филе обильно натираем специями с солью и обжаривается на сковороде. Хлеб подрумяниваем в духовке в течение 10-15 минут. Ниже можно увидеть видеорецепт и способ сервировки салата.
А теперь — винтажное блюдо на Новый год. Свой новогодний стол рекомендуем дополнить аппетитным салатом «Ностальгия по ГДР». Это вариант знаменитого в СССР «Баварского салата». Новогоднее блюдо очень просто и экономично в приготовлении.
Ингредиенты на 3 порции
● грудка индейки 200гр
● сыр 15% 70гр
● помидоры 150гр
● ржаной хлеб 60гр (2 кусочка)
● чеснок 3 зубчика
● зелень (пучок)
Для заправки:
● сметана 15% 1 ст. л.
● горчица 1 ч. л.
● соевый соус 1 ч. л.
Приготовление:
Приятного аппетита!