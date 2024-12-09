Начальницу ФСИН в Уфе задержали за поборы

Posted 9 декабря, 14:27
Published 9 декабря, 14:27
Modified 9 декабря, 18:31
Updated 9 декабря, 18:31
Как утверждают силовики, осенью 2024 года начальница ведомственного отдела выписывала четверым подчинённым фиктивные премии — средства эти Эсаулова забирала себе. Всего речь идёт о сумме в ₽200 000.
Пока идёт следствие, Новый год «страж порядка» будет встречать за решёткой. Её квартиру уже обыскали правоохранители. В пресс-службе Советского райсуда Уфы проинформировали, что бывший главный экономист УФСИН проведёт под арестом в СИЗО как минимум два месяца, до 6 февраля 2025 года.
Между тем в законную силу постановление пока не вступило, защита имеет право обжаловать документ суда.
Ранее Mkset публиковал кадры задержания начальника отдела полиции №3 в Уфе. Высокопоставленного полицейского обвинили в том, что он был посредником в коррупционной схеме.