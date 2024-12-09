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Posted 9 декабря, 14:27

Published 9 декабря, 14:27

Modified 9 декабря, 18:31

Updated 9 декабря, 18:31

Сотрудникам ФСИН в Уфе назначили фиктивные премии

Начальницу ФСИН в Уфе задержали за поборы

9 декабря 2024, 14:27
Фото: 1MI.

Сотрудникам ФСИН в Уфе назначили фиктивные премии

Суд в столице Башкирии избрал меру пресечения Екатерине Эсауловой — уже бывшей руководительнице финансово-экономического отдела регионального УФСИН, сообщили Mkset в ФСБ и Следкоме в понедельник, 9 декабря.

Как утверждают силовики, осенью 2024 года начальница ведомственного отдела выписывала четверым подчинённым фиктивные премии — средства эти Эсаулова забирала себе. Всего речь идёт о сумме в ₽200 000.

Пока идёт следствие, Новый год «страж порядка» будет встречать за решёткой. Её квартиру уже обыскали правоохранители. В пресс-службе Советского райсуда Уфы проинформировали, что бывший главный экономист УФСИН проведёт под арестом в СИЗО как минимум два месяца, до 6 февраля 2025 года.

Между тем в законную силу постановление пока не вступило, защита имеет право обжаловать документ суда.

Видео: 1MI.
Силовики задержали начальника полиции в Уфе
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Ранее Mkset публиковал кадры задержания начальника отдела полиции №3 в Уфе. Высокопоставленного полицейского обвинили в том, что он был посредником в коррупционной схеме.

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