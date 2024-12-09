Начальницу ФСИН в Уфе задержали за поборы

Пока идёт следствие, Новый год «страж порядка» будет встречать за решёткой. Её квартиру уже обыскали правоохранители. В пресс-службе Советского райсуда Уфы проинформировали, что бывший главный экономист УФСИН проведёт под арестом в СИЗО как минимум два месяца, до 6 февраля 2025 года.