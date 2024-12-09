На повестке у Хабирова: совдеп в больницах, голодные дорожники, забота об айтишниках

Posted 9 декабря, 18:28
Published 9 декабря, 18:28
Modified 9 декабря, 18:59
Updated 9 декабря, 18:59
Как отчиталось башкортостанское правительство, одной из тем будет план по модернизации медучреждений Уфы. Рассматривать власти будут программу на 2024–2029 годы.
Кроме того, чиновники подведут итоги проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2024 год. Хабиров также заслушает доклады о поддержке области IT в Башкирии.
На повестке, помимо прочего, стоит отчёт о деятельности компании «Уралтехнострой» и перспективах развития предприятия. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка корпорации составила ₽5,1 млрд, увеличив её на 111% по сравнению с показателями 2022 года.
Рассмотрят власти также набор стандартных тем: здравоохранение, ЖКХ, жалобы в соцсетях и ситуацию с дорожно-транспортом комплекса. Не исключено, что прокомментировать власти могут обращение рабочих, строящих трассу М-12 в Башкирии, к Путину. Сотрудники Региональной строительной компании заявили, что им не платили зарплату на протяжении трёх месяцев. Из-за массового увольнения сроки сдачи федерального объекта оказались под угрозой.