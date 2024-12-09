На повестке у Хабирова: совдеп в больницах, голодные дорожники, забота об айтишниках

Рассмотрят власти также набор стандартных тем: здравоохранение, ЖКХ, жалобы в соцсетях и ситуацию с дорожно-транспортом комплекса. Не исключено, что прокомментировать власти могут обращение рабочих, строящих трассу М-12 в Башкирии, к Путину. Сотрудники Региональной строительной компании заявили, что им не платили зарплату на протяжении трёх месяцев. Из-за массового увольнения сроки сдачи федерального объекта оказались под угрозой.