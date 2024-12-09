mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 05:22

Published 9 декабря, 05:22

Modified 9 декабря, 05:24

Updated 9 декабря, 05:24

На Международной неделе бизнеса в Уфе обсудили расширение сотрудничества МСП

На Международной неделе бизнеса в Уфе обсудили расширение сотрудничества МСП

9 декабря 2024, 05:22
Фото: ТПП РБ.
Сессия «Перспективы расширения сотрудничества малого и среднего бизнеса в рамках ШОС» стала одним из ключевых событий заключительного дня Международной недели бизнеса в Уфе.

Площадка стала платформой для конструктивного диалога, объединившего страны-члены ШОС. В дискуссии участвовали исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский, президент компании «Технология Linnuo» Лю Юнтао, руководитель электронной площадки для стран ШОС, площадки цифровых технологий Тун Дань.

Речь, в том числе, шла о расширении систем трансграничной торговли, взаимодействии электронных площадок и проектов в области цифровизации. На примере разработок КНР аудитория познакомилась с инновационными подходами к углублению кооперации стран-членов ШОС. Так, удобство и эффективность работы трансграничных электронных площадок оптимизирует транзакции между членами Шанхайской организации сотрудничества, повышает популярность продукции и выступает гарантом ее качества. В числе успешных практик — создание цифрового индустриального парка для промышленных кластеров ШОС.

В укреплении международного сотрудничества важное значение имеет развитие молодежного предпринимательства. Председатель Молодежной платформы стран ШОС Виктория Ху поделилась информацией об основных направлениях этой работы. Площадки SCOLAR расположены по всему миру, в том числе и в России. Учитывая образовательный потенциал Башкортостана и развитие Евразийского НОЦ, есть возможность создать эту платформу и в Уфе.

Развитие международного сотрудничества находится в повестке всей системы палат России. Среди основных задач — оптимизация трансграничных оплат, совершенствование логистики и развитие трансфера технологий.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика