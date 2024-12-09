На Международной неделе бизнеса в Уфе обсудили расширение сотрудничества МСП

Речь, в том числе, шла о расширении систем трансграничной торговли, взаимодействии электронных площадок и проектов в области цифровизации. На примере разработок КНР аудитория познакомилась с инновационными подходами к углублению кооперации стран-членов ШОС. Так, удобство и эффективность работы трансграничных электронных площадок оптимизирует транзакции между членами Шанхайской организации сотрудничества, повышает популярность продукции и выступает гарантом ее качества. В числе успешных практик — создание цифрового индустриального парка для промышленных кластеров ШОС.