На Международной неделе бизнеса в Уфе обсудили расширение сотрудничества МСП

Posted 9 декабря, 05:22
Published 9 декабря, 05:22
Modified 9 декабря, 05:24
Updated 9 декабря, 05:24
Площадка стала платформой для конструктивного диалога, объединившего страны-члены ШОС. В дискуссии участвовали исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский, президент компании «Технология Linnuo» Лю Юнтао, руководитель электронной площадки для стран ШОС, площадки цифровых технологий Тун Дань.
Речь, в том числе, шла о расширении систем трансграничной торговли, взаимодействии электронных площадок и проектов в области цифровизации. На примере разработок КНР аудитория познакомилась с инновационными подходами к углублению кооперации стран-членов ШОС. Так, удобство и эффективность работы трансграничных электронных площадок оптимизирует транзакции между членами Шанхайской организации сотрудничества, повышает популярность продукции и выступает гарантом ее качества. В числе успешных практик — создание цифрового индустриального парка для промышленных кластеров ШОС.
В укреплении международного сотрудничества важное значение имеет развитие молодежного предпринимательства. Председатель Молодежной платформы стран ШОС Виктория Ху поделилась информацией об основных направлениях этой работы. Площадки SCOLAR расположены по всему миру, в том числе и в России. Учитывая образовательный потенциал Башкортостана и развитие Евразийского НОЦ, есть возможность создать эту платформу и в Уфе.
Развитие международного сотрудничества находится в повестке всей системы палат России. Среди основных задач — оптимизация трансграничных оплат, совершенствование логистики и развитие трансфера технологий.