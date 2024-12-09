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Posted 9 декабря, 18:06

Published 9 декабря, 18:06

Modified 9 декабря, 18:51

Updated 9 декабря, 18:51

В Уфе ждут обильные снегопады

Когда Уфу завалит снегом

9 декабря 2024, 18:06
Фото: 1MI.

В Уфе ждут обильные снегопады

Усиление ветра и снегопад ждут в столице Башкирии синоптики во вторник, 10 декабря, сообщило городское Управление гражданской защиты.

До позднего вечера в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Целые сутки в городе будет идти снег, особенно усилятся осадки в светлое время суток. На автодорогах образуется снежный накат, машины может заносить.

Ветер — юго-западного направления. Его порывы достигнут 3-8 м/с, а местами ветер поднимется и до 16 м/с.

Ночью в Уфе похолодает до -8°C… -10°C, днём же термометры покажут -5°C… -7°C.

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Ранее Mkset публиковал полную афишу новогодних мероприятий в Уфе. Знакомьтесь со списком праздничных мероприятий и выбирайте самое интересное.

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