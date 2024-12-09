Когда Уфу завалит снегом

Posted 9 декабря, 18:06
Published 9 декабря, 18:06
Modified 9 декабря, 18:51
Updated 9 декабря, 18:51
До позднего вечера в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Целые сутки в городе будет идти снег, особенно усилятся осадки в светлое время суток. На автодорогах образуется снежный накат, машины может заносить.
Ветер — юго-западного направления. Его порывы достигнут 3-8 м/с, а местами ветер поднимется и до 16 м/с.
Ночью в Уфе похолодает до -8°C… -10°C, днём же термометры покажут -5°C… -7°C.
Ранее Mkset публиковал полную афишу новогодних мероприятий в Уфе. Знакомьтесь со списком праздничных мероприятий и выбирайте самое интересное.