Первая леди Башкирии отказалась от подарков

Posted 9 декабря, 09:44
Published 9 декабря, 09:44
Modified 9 декабря, 09:51
Updated 9 декабря, 09:51
Супруга Главы Башкирии Каринэ Хабирова в понедельник, 9 декабря, отмечает свой день рождения. Однако, уже вместо традиционных цветов и подарков она предлагает друзьям и знакомым сделать доброе дело — помочь Уфимскому хоспису.
— Этот день для меня всегда был особенным, когда я могу поделиться теплом своего сердца и объединить людей вокруг доброго дела, — пишет Каринэ Хабирова в своих социальных сетях.
Стоит отметить, что данная инициатива привела к тому, что к полудню первого дня сбора уже удалось собрать 115 000 рублей из запланированных 500 000 рублей. Желающие могут внести свой вклад через сайт хосписа.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе продолжается реализация программы модернизации медицинских учреждений. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что первым объектом, который был сдан в рамках новой программы, стало отделение Детской поликлиники № 5.