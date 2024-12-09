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Posted 9 декабря, 09:44

Published 9 декабря, 09:44

Modified 9 декабря, 09:51

Updated 9 декабря, 09:51

Каринэ Хабирова открыла благотворительный сбор в свой день рождения

Первая леди Башкирии отказалась от подарков

9 декабря 2024, 09:44
Фото: tg/Каринэ Хабирова.

Каринэ Хабирова открыла благотворительный сбор в свой день рождения

В понедельник, 9 декабря, супруга главы региона Радия Хабирова в своих соцсетях призывает всех желающих поддержать Уфимский хоспис вместо цветов и подарков на ее именины.

Супруга Главы Башкирии Каринэ Хабирова в понедельник, 9 декабря, отмечает свой день рождения. Однако, уже вместо традиционных цветов и подарков она предлагает друзьям и знакомым сделать доброе дело — помочь Уфимскому хоспису.

— Этот день для меня всегда был особенным, когда я могу поделиться теплом своего сердца и объединить людей вокруг доброго дела, — пишет Каринэ Хабирова в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что данная инициатива привела к тому, что к полудню первого дня сбора уже удалось собрать 115 000 рублей из запланированных 500 000 рублей. Желающие могут внести свой вклад через сайт хосписа.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе продолжается реализация программы модернизации медицинских учреждений. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что первым объектом, который был сдан в рамках новой программы, стало отделение Детской поликлиники № 5.

В Уфе за месяц откроют четыре поликлиники
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