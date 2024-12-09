Как украсить дом к Новому году и Рождеству, если нет места для елки

Posted 9 декабря, 12:10
Published 9 декабря, 12:10
Modified 9 декабря, 12:12
Updated 9 декабря, 12:12
Если некуда ставить елку, украсьте окна. Повесьте на них большие рождественские венки на атласных лентах или добавьте бумажные звезды, которые будут мерцать при включении гирлянд. Можно даже подвесить легкие игрушки на тонкой проволоке. Такое оформление будет радовать не только вас, но и прохожих.
Полки — это настоящее сокровище для рождественского декора. Уберите лишние предметы, чтобы освободить место, и украсьте полки тематическими композициями. Подойдут стеклянные снежные шары, миниатюрные домики или маленькие елочки из щетины. Если предпочитаете естественные элементы, добавьте шишки, веточки падуба или сухие цветы. Главное — сделать декор насыщенным, чтобы он привлекал внимание.
Рождественские венки подходят не только для дверей. Украсьте ими стены, повесьте над диваном или даже на изголовье кровати. Это добавит уюта и создаст акцент в интерьере. Для долговечности выбирайте искусственные венки, которые выглядят как настоящие, или создайте собственный из сушеных веточек и цветов.
Потолок — это часто забываемое пространство, которое можно превратить в настоящий арт-объект. Подвесьте гирлянды, бумажные снежинки или легкие венки. Если хотите создать вау-эффект, сосредоточьте декор в одной зоне, например, над обеденным столом. Это создаст фокус для всей комнаты.
Гирлянды — это универсальный декор. Украсьте ими подоконники, дверные проемы, полки или рамки для картин. Используйте гирлянды с мягким теплым светом для уюта или выберите яркие цветные лампочки для создания праздничного настроения.
Даже маленький стол может стать центром рождественского убранства. Наполните декоративные миски клементинами, орехами или каштанами, а рядом поставьте свечи в элегантных подсвечниках. Используйте свечи разной высоты, чтобы композиция выглядела живо. Для дополнительного эффекта добавьте блестящие шарики или золотые ленточки.
Если елке нет места, используйте ветки хвои, сушеные апельсиновые дольки или ягоды падуба. Разместите их в вазах, украсьте каминную полку или создайте мини-композиции на столе. Это не только украсит дом, но и наполнит его приятным ароматом.
Для создания праздничного настроения не нужно тратить целое состояние. Например:
Источник: House and Garden
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