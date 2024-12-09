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Posted 9 декабря, 12:10

Published 9 декабря, 12:10

Modified 9 декабря, 12:12

Updated 9 декабря, 12:12

Как украсить дом к Новому году и Рождеству, если нет места для елки

Как украсить дом к Новому году и Рождеству, если нет места для елки

9 декабря 2024, 12:10
Фото: House and Garden. Как украсить дом к Новому году и Рождеству, если нет места для елки
Не каждый год рождественская елка становится центром праздничного убранства. Иногда это связано с нехваткой места, а иногда — с желанием попробовать что-то новое. Как сделать дом уютным и праздничным, когда елке просто не хватает места? Простые, но эффектные решения ждут вас!

Окна — идеальная сцена для декора

Если некуда ставить елку, украсьте окна. Повесьте на них большие рождественские венки на атласных лентах или добавьте бумажные звезды, которые будут мерцать при включении гирлянд. Можно даже подвесить легкие игрушки на тонкой проволоке. Такое оформление будет радовать не только вас, но и прохожих.

Создайте зимнюю сказку на полках

Полки — это настоящее сокровище для рождественского декора. Уберите лишние предметы, чтобы освободить место, и украсьте полки тематическими композициями. Подойдут стеклянные снежные шары, миниатюрные домики или маленькие елочки из щетины. Если предпочитаете естественные элементы, добавьте шишки, веточки падуба или сухие цветы. Главное — сделать декор насыщенным, чтобы он привлекал внимание.

Создайте зимнюю сказку на полкахСоздайте зимнюю сказку на полках
Создайте зимнюю сказку на полках. Фото: House and Garden

Венки — универсальное решение

Рождественские венки подходят не только для дверей. Украсьте ими стены, повесьте над диваном или даже на изголовье кровати. Это добавит уюта и создаст акцент в интерьере. Для долговечности выбирайте искусственные венки, которые выглядят как настоящие, или создайте собственный из сушеных веточек и цветов.

Используйте потолок

Потолок — это часто забываемое пространство, которое можно превратить в настоящий арт-объект. Подвесьте гирлянды, бумажные снежинки или легкие венки. Если хотите создать вау-эффект, сосредоточьте декор в одной зоне, например, над обеденным столом. Это создаст фокус для всей комнаты.

Используйте потолокИспользуйте потолок
Используйте потолок. Фото: House and Garden

Гирлянды везде

Гирлянды — это универсальный декор. Украсьте ими подоконники, дверные проемы, полки или рамки для картин. Используйте гирлянды с мягким теплым светом для уюта или выберите яркие цветные лампочки для создания праздничного настроения.

Украшение столов — ключ к уюту

Даже маленький стол может стать центром рождественского убранства. Наполните декоративные миски клементинами, орехами или каштанами, а рядом поставьте свечи в элегантных подсвечниках. Используйте свечи разной высоты, чтобы композиция выглядела живо. Для дополнительного эффекта добавьте блестящие шарики или золотые ленточки.

Украшение столов — ключ к уютуУкрашение столов — ключ к уюту
Украшение столов — ключ к уюту. Фото: House and Garden

Натуральные элементы

Если елке нет места, используйте ветки хвои, сушеные апельсиновые дольки или ягоды падуба. Разместите их в вазах, украсьте каминную полку или создайте мини-композиции на столе. Это не только украсит дом, но и наполнит его приятным ароматом.

Стоимость и доступность

Для создания праздничного настроения не нужно тратить целое состояние. Например:

  • Гирлянды можно найти от 500 рублей за 5-метровую ленту.
  • Искусственные венки стоят от 800 рублей.
  • Натуральные ветки хвои можно получить бесплатно, если попросить их в ближайшем магазине елок.

Источник: House and Garden

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