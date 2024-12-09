Как украсить дом к Новому году и Рождеству, если нет места для елки

Если некуда ставить елку, украсьте окна. Повесьте на них большие рождественские венки на атласных лентах или добавьте бумажные звезды, которые будут мерцать при включении гирлянд. Можно даже подвесить легкие игрушки на тонкой проволоке. Такое оформление будет радовать не только вас, но и прохожих.