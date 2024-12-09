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Posted 9 декабря, 17:03

Published 9 декабря, 17:03

Modified 9 декабря, 18:54

Updated 9 декабря, 18:54

ГАИ объявила спецоперацию в Уфе

ГАИ объявила спецоперацию в Уфе

9 декабря 2024, 17:03
Фото: 1MI.
В Башкирии стартовали массовые рейды Госавтоинспекции — сообщил в понедельник, 9 декабря, начальник регионального ведомства Владимир Севастьянов.

Нацелена операция ГАИ будет на поиск водителей, накопивших огромные долги по штрафам. Вместе со стражами дорожного порядка на постах будут стоять сотрудники судебных приставов.

Напомним, при неуплате штрафов за нарушение ПДД в срок 60 дней он удваивается. Кроме того, предусмотрен за это также может быть арест на 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.

На дерзких гонщиков нашли управу в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе правоохранители нашли дрифтеров, устроивших заезд посреди ночи под окнами жилого дома. Нарушителям спокойствия выписали административные штрафы.

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