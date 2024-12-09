ГАИ объявила спецоперацию в Уфе

Posted 9 декабря, 17:03
Published 9 декабря, 17:03
Modified 9 декабря, 18:54
Updated 9 декабря, 18:54
Нацелена операция ГАИ будет на поиск водителей, накопивших огромные долги по штрафам. Вместе со стражами дорожного порядка на постах будут стоять сотрудники судебных приставов.
Напомним, при неуплате штрафов за нарушение ПДД в срок 60 дней он удваивается. Кроме того, предусмотрен за это также может быть арест на 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе правоохранители нашли дрифтеров, устроивших заезд посреди ночи под окнами жилого дома. Нарушителям спокойствия выписали административные штрафы.