Елочные игрушки времен СССР за 10 млн рублей продают в Башкирии

Posted 9 декабря, 06:08
Published 9 декабря, 06:08
Modified 9 декабря, 09:25
Updated 9 декабря, 09:25
До Нового года осталось меньше месяца. Самое время задуматься о праздничном убранстве дома. На рынке елочных украшений представлено огромное количество самых разнообразных вариантов. Большинство из них — пластиковый ширпотреб китайского производства, но он порядком надоел.
Хочется чего-то теплого, настоящего, такого, что вернет тех, кому за 40, в советское безмятежное детство. С запахом пихты, мандаринов и долгожданного подарка со сладостями. С дождиком из фольги, самодельными гирляндами и самыми красивыми настоящими стеклянными игрушками на елке. А еще пятиконечная звезда или верхушка в виде фигурного конуса.
Почему продают советские елочные игрушки по очень высоким ценам? Всегда ли объявления правдивы?
Первые артели по производству елочных игрушек появились в 1937.
Стеклянные шары с изображением вождей и членов Политбюро того времени, пятиконечные звезды с портретом Ленина, красноармейцы, дирижабли, фигурки из картона. И гирлянда из флажков-картинок, которая пользуется популярностью и сегодня.
Во время Великой Отечественной войны было не до производства игрушек. Вместо стеклянных шаров, покрашенные лампочки. Мастерили гирлянды из бумаги своими руками.
После войны, в конце сороковых годов, производство елочных украшений возобновляется. Перенимается опыт стран социалистического лагеря: Чехии, ГДР, Польши. Но вместо ангелочков и Вифлеемской звезды на елку стали вешать самолеты.
Позже стали популярны сказочные персонажи. Чиполлино, Буратино. Персонажи народного фольклора и сказок Пушкина. Конек-горбунок, Витязь, старик, в руках которого сеть с золотой рыбкой. Игрушки именно этого периода ценятся коллекционерами всего мира. Ручная роспись, оригинальные формы — настоящее произведение искусств.
В период хрущевской оттепели производство новогодних украшений стало массовым и более доступным. Фигурки из ваты и стекла изображающих кукурузу, космонавтов.
Игрушки 1970-1980-х годов не столь ценны для коллекционеров. В большинстве своем они максимально упрощены и выпускались огромных количествах. Почти в каждом доме сохранились украшения того периода. Разноцветные стеклянные шишки, покрытые инеем. Снегурочки и деды морозы, наборы шаров, матрешки, снеговики, сосульки. А еще на каждой елке был дождик и электрическая гирлянда.
Спрос на советские елочные игрушки всегда были и есть не только в России, но и за рубежом. Стоимость игрушек, выставленных на авито поражают.
Однако, приблизительные, но реальные цены отражены в издании «Елочные украшения. 1936–1970 годы» («Арт-СПб», 2010 год, составители Е.Балашова, А.Прибыткова, С. Белоглазов). Эта книга-каталог художественных изделий, изготовленных ведущими предприятиями Советского Союза с 1936 г., когда разрешили производить елочные украшения и до середины 1970-х годов, когда производство стало массовым и изделия утратили коллекционный интерес. Указывается период изготовления и примерная стоимость тех изделий, которые производились большими сериями. 2000 фотографий.
Однако покупка доступна не всем — 77 832 рубля. Но на страничке ВК «Старинные новогодние игрушки» можно найти фото страниц почти полной книги.
Кроме времени выпуска, размера тиража и уникальности, фактором, влияющим на стоимость ёлочного украшения, является его состояние. Коллекционеров интересуют экземпляры в достойном виде. Даже небольшой дефект может снизить стоимость на 90% от цифры, указанной в каталоге.
Есть ли альтернатива по адекватной цене?
По данным «Яндекс Маркета» с начала октября количество продаж новогодней атрибутики выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Спрос на советские игрушки порождает массу предложений с виде современных аналогов.
Мнение эксперта по продажам на авито.
— Я думаю, что продавцы пытаются привлечь внимание к своим объявлениям такими ценами. Какие экземпляры самые дорогие? Редкие. Например, выпускавшиеся в 50-е годы наборы елочных игрушек «Национальности». Куклы в национальных костюмах, символизирующие республики. Самые дорогие наборы, выпущенные до 1956 года. Дело в том, что до этого года в наборе было 16 кукол. 16-я представляла Карело-Финскую Советскую Социалистическую Республику, — Вера Суворова, авитолог, Уфа.
Любой человек может выставить товар по цене, которой пожелает. Но это вовсе не означает, что цена оправдана и найдется покупатель. Да, действительно, существуют редкие экземпляры новогодних игрушек, за которые коллекционеры-ценители могут предложить высокую цену. При условии, что она в идеальном состоянии. А объявления с астрономическими цифрами не отражают реальной ситуации на рынке новогоднего декора.