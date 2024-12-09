Елочные игрушки времен СССР за 10 млн рублей продают в Башкирии

Хочется чего-то теплого, настоящего, такого, что вернет тех, кому за 40, в советское безмятежное детство. С запахом пихты, мандаринов и долгожданного подарка со сладостями. С дождиком из фольги, самодельными гирляндами и самыми красивыми настоящими стеклянными игрушками на елке. А еще пятиконечная звезда или верхушка в виде фигурного конуса.