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Posted 9 декабря, 06:08

Published 9 декабря, 06:08

Modified 9 декабря, 09:25

Updated 9 декабря, 09:25

Елочные игрушки времен СССР за 10 млн рублей продают в Башкирии

Елочные игрушки времен СССР за 10 млн рублей продают в Башкирии

9 декабря 2024, 06:08
Фото: Светлана Мирсаева.
Корреспондент Mkset нашла необычный бизнес. На известном сайте люди продают и покупают елочные игрушки за астрономические суммы.

До Нового года осталось меньше месяца. Самое время задуматься о праздничном убранстве дома. На рынке елочных украшений представлено огромное количество самых разнообразных вариантов. Большинство из них — пластиковый ширпотреб китайского производства, но он порядком надоел.

Елочные игрушки на ВайлберизЕлочные игрушки на Вайлбериз
Елочные игрушки на ОзонЕлочные игрушки на Озон
Елочные игрушки на Вайлбериз. Фото: www.wildberries.ru

Хочется чего-то теплого, настоящего, такого, что вернет тех, кому за 40, в советское безмятежное детство. С запахом пихты, мандаринов и долгожданного подарка со сладостями. С дождиком из фольги, самодельными гирляндами и самыми красивыми настоящими стеклянными игрушками на елке. А еще пятиконечная звезда или верхушка в виде фигурного конуса.

Почему продают советские елочные игрушки по очень высоким ценам? Всегда ли объявления правдивы?

Первые артели по производству елочных игрушек появились в 1937.

Стеклянные шары с изображением вождей и членов Политбюро того времени, пятиконечные звезды с портретом Ленина, красноармейцы, дирижабли, фигурки из картона. И гирлянда из флажков-картинок, которая пользуется популярностью и сегодня.

Флажки новогодние времен СССР

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Флажки новогодние купитьФлажки новогодние купить
Флажки новогодние для ребенкаФлажки новогодние для ребенка
Флажки новогодние своими руками. Фото: meshok.net
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Игрушки времен СССР

Елочные игрушки СССРЕлочные игрушки СССР
редкие елочные игрушки СССРредкие елочные игрушки СССР
Елочные игрушки СССР. Фото: meetrussia.online

Во время Великой Отечественной войны было не до производства игрушек. Вместо стеклянных шаров, покрашенные лампочки. Мастерили гирлянды из бумаги своими руками.

Самодельные елочные игрушкиСамодельные елочные игрушки
Самодельные елочные игрушки. Фото: christmasheaven.ru

После войны, в конце сороковых годов, производство елочных украшений возобновляется. Перенимается опыт стран социалистического лагеря: Чехии, ГДР, Польши. Но вместо ангелочков и Вифлеемской звезды на елку стали вешать самолеты.

Редкие елочные игрушки времен СССРРедкие елочные игрушки времен СССР
Редкие елочные игрушки времен СССР. Фото: meshok.net

Позже стали популярны сказочные персонажи. Чиполлино, Буратино. Персонажи народного фольклора и сказок Пушкина. Конек-горбунок, Витязь, старик, в руках которого сеть с золотой рыбкой. Игрушки именно этого периода ценятся коллекционерами всего мира. Ручная роспись, оригинальные формы — настоящее произведение искусств.

Новогодние игрушки СССРНовогодние игрушки СССР
Редкие новогодние игрушкиРедкие новогодние игрушки
Купить новогодние игрушкиКупить новогодние игрушки
Новогодние игрушки СССР. Фото: meshok.net

В период хрущевской оттепели производство новогодних украшений стало массовым и более доступным. Фигурки из ваты и стекла изображающих кукурузу, космонавтов.

Фото: meshok.net

Игрушки 1970-1980-х годов не столь ценны для коллекционеров. В большинстве своем они максимально упрощены и выпускались огромных количествах. Почти в каждом доме сохранились украшения того периода. Разноцветные стеклянные шишки, покрытые инеем. Снегурочки и деды морозы, наборы шаров, матрешки, снеговики, сосульки. А еще на каждой елке был дождик и электрическая гирлянда.

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Цены на елочные игрушки СССР

Спрос на советские елочные игрушки всегда были и есть не только в России, но и за рубежом. Стоимость игрушек, выставленных на авито поражают.

Цены на советскиеновогодние игрушкиЦены на советскиеновогодние игрушки
Цены на советскиеновогодние игрушкиЦены на советскиеновогодние игрушки
Цены на советскиеновогодние игрушкиЦены на советскиеновогодние игрушки
Цены на советскиеновогодние игрушкиЦены на советскиеновогодние игрушки
Цены на советскиеновогодние игрушкиЦены на советскиеновогодние игрушки
Цены на советскиеновогодние игрушкиЦены на советскиеновогодние игрушки
Цены на советскиеновогодние игрушки. Фото: Авито.ру

Однако, приблизительные, но реальные цены отражены в издании «Елочные украшения. 1936–1970 годы» («Арт-СПб», 2010 год, составители Е.Балашова, А.Прибыткова, С. Белоглазов). Эта книга-каталог художественных изделий, изготовленных ведущими предприятиями Советского Союза с 1936 г., когда разрешили производить елочные украшения и до середины 1970-х годов, когда производство стало массовым и изделия утратили коллекционный интерес. Указывается период изготовления и примерная стоимость тех изделий, которые производились большими сериями. 2000 фотографий.

Однако покупка доступна не всем — 77 832 рубля. Но на страничке ВК «Старинные новогодние игрушки» можно найти фото страниц почти полной книги.

Каталог елочных игрушекКаталог елочных игрушек
Каталог елочных игрушекКаталог елочных игрушек
Каталог елочных игрушек. Фото: ozon.ru

Что влияет на стоимость новогодних игрушек СССР

Кроме времени выпуска, размера тиража и уникальности, фактором, влияющим на стоимость ёлочного украшения, является его состояние. Коллекционеров интересуют экземпляры в достойном виде. Даже небольшой дефект может снизить стоимость на 90% от цифры, указанной в каталоге.

Чем заменить советские игрушки

Есть ли альтернатива по адекватной цене?

По данным «Яндекс Маркета» с начала октября количество продаж новогодней атрибутики выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Спрос на советские игрушки порождает массу предложений с виде современных аналогов.

Современные елочные игрушкиСовременные елочные игрушки
Современные елочные игрушкиСовременные елочные игрушки
Современные елочные игрушкиСовременные елочные игрушки
Современные елочные игрушки. Фото: ozon.ru

Мнение эксперта по продажам на авито.

— Я думаю, что продавцы пытаются привлечь внимание к своим объявлениям такими ценами. Какие экземпляры самые дорогие? Редкие. Например, выпускавшиеся в 50-е годы наборы елочных игрушек «Национальности». Куклы в национальных костюмах, символизирующие республики. Самые дорогие наборы, выпущенные до 1956 года. Дело в том, что до этого года в наборе было 16 кукол. 16-я представляла Карело-Финскую Советскую Социалистическую Республику, — Вера Суворова, авитолог, Уфа.
Дорогие экземрляры советских игрушекДорогие экземрляры советских игрушек
Дорогие экземрляры советских игрушек. Фото: meshok.net

Вывод

Любой человек может выставить товар по цене, которой пожелает. Но это вовсе не означает, что цена оправдана и найдется покупатель. Да, действительно, существуют редкие экземпляры новогодних игрушек, за которые коллекционеры-ценители могут предложить высокую цену. При условии, что она в идеальном состоянии. А объявления с астрономическими цифрами не отражают реальной ситуации на рынке новогоднего декора.

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