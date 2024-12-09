Ефимов рассказал о подготовке к строительству на станции московского метро «ЗИЛ»

Как сообщает www.mos.ru, в настоящее время на станции «ЗИЛ» будущей Бирюлевской линии метро выносят инженерные сети из зоны строительства. Кроме того, ведется подготовка данного участка к основному этапу реализации проекта. В зоне примыкания станции Бирюлевской линии к Троицкой рабочие приступили к монтажу ограждения вокруг котлована. Владимир Ефимов рассказал, что «ЗИЛ» будет мелкого заложения, островного типа, что означает, что посередине у нее будет платформа и пути по бокам.