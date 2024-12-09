Ефимов рассказал о подготовке к строительству на станции московского метро «ЗИЛ»

Posted 9 декабря, 17:03
Published 9 декабря, 17:03
Modified 9 декабря, 17:04
Updated 9 декабря, 17:04
Как сообщает www.mos.ru, в настоящее время на станции «ЗИЛ» будущей Бирюлевской линии метро выносят инженерные сети из зоны строительства. Кроме того, ведется подготовка данного участка к основному этапу реализации проекта. В зоне примыкания станции Бирюлевской линии к Троицкой рабочие приступили к монтажу ограждения вокруг котлована. Владимир Ефимов рассказал, что «ЗИЛ» будет мелкого заложения, островного типа, что означает, что посередине у нее будет платформа и пути по бокам.
«ЗИЛ» будет находиться на перекрестке проспекта Лихачева и улицы Братьев Рябушинских. Две одноименные станции планируется сделать конечными для своих веток метро — Троицкой и Бирюлевской.
По словам возглавляющего столичный департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Василия Десяткова, одноименные станции «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линий вместе с платформой Московского центрального кольца будут представлять собой городской вокзал, который возьмет на себя транспортное обслуживание населения стремительно растущего микрорайона в южной части Москвы. Для комфорта пассажиров при пересадке станции метро оборудуют общим вестибюлем, который будет находиться рядом с входом в парк «Тюфелева роща», где проспект Лихачева пересекается с улицей Лисицкого.
Бирюлевская линия метро соединит застраиваемую территорию бывшей промзоны «ЗИЛ» с районами Западное и Восточное Бирюлево. Ее открытие поможет обеспечить доступность транспортом население районов Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное. На линии должны появиться 10 станций.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» масштабную подготовку к строительству новых станций на Бирюлевской линии метро.