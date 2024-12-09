Четверть уфимцев отказалась от Нового года

Оставшиеся 73% каждую зиму создают в офисах и других помещениях праздничную атмосферу. В вопросе о том, на кого такую ответственность возлагают горожане разделились: в 20% случаев рабочие места украшает начальник, в 23% — работники. У остальных уфимцев в создании праздничной атмосферы в коллективе руководство участвует вместе с сотрудниками.