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Posted 9 декабря, 18:22

Published 9 декабря, 18:22

Modified 9 декабря, 18:36

Updated 9 декабря, 18:36

Четверть уфимцев отказалась от Нового года

Четверть уфимцев отказалась от Нового года

9 декабря 2024, 18:22
Фото: mkset.ru.
Портал SuperJob в понедельник, 9 декабря, поделился с Mkset результатами опроса среди жителей башкирской столицы.

Как выяснили аналитики, в 27% компаний города нет традиции украшать рабочие места к Новому году. Про наступление праздника в таких офисах не напоминает ничего.

Оставшиеся 73% каждую зиму создают в офисах и других помещениях праздничную атмосферу. В вопросе о том, на кого такую ответственность возлагают горожане разделились: в 20% случаев рабочие места украшает начальник, в 23% — работники. У остальных уфимцев в создании праздничной атмосферы в коллективе руководство участвует вместе с сотрудниками.

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Ранее Mkset разбирал необычные объявления по продаже новогодних игрушек времён СССР в Уфе.

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