Четверть уфимцев отказалась от Нового года

Posted 9 декабря, 18:22
Published 9 декабря, 18:22
Modified 9 декабря, 18:36
Updated 9 декабря, 18:36
Как выяснили аналитики, в 27% компаний города нет традиции украшать рабочие места к Новому году. Про наступление праздника в таких офисах не напоминает ничего.
Оставшиеся 73% каждую зиму создают в офисах и других помещениях праздничную атмосферу. В вопросе о том, на кого такую ответственность возлагают горожане разделились: в 20% случаев рабочие места украшает начальник, в 23% — работники. У остальных уфимцев в создании праздничной атмосферы в коллективе руководство участвует вместе с сотрудниками.