Бюджет Башкирии будет обеспечивать частный бизнес

Важно подчеркнуть, что субвенции могут использоваться для оплаты труда сотрудников, приобретения учебных пособий и игрушек, но не могут быть направлены на покрытие расходов на содержание зданий или оплату коммунальных услуг. Расходы на реализацию данного закона будут учтены в бюджете Башкирии на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Проект бюджета уже проходит обсуждение в Государственном Собрании РБ.