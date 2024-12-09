Бюджет Башкирии будет обеспечивать частный бизнес

Posted 9 декабря, 08:06
Published 9 декабря, 08:06
Modified 9 декабря, 08:50
Updated 9 декабря, 08:50
В рамках нового законопроекта депутаты планируют внести изменения в Закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан». Это позволит частным детским садам получать субсидии, которые помогут покрыть часть их затрат. Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев отметил, что речь идет о финансировании дошкольных и общеобразовательных организаций.
— На данный момент в Башкортостане около 208,9 тысячи детей посещают дошкольные образовательные учреждения, из которых порядка 5,8 тысячи ходят в частные детсады. В регионе зарегистрировано 59 юридических лиц, которые могут претендовать на субсидии от государства. Средний размер такой помощи составляет около 116 тысяч рублей на одного ребенка в год, и он варьируется в зависимости от муниципалитета, — отметили в Курултае Башкирии.
Важно подчеркнуть, что субвенции могут использоваться для оплаты труда сотрудников, приобретения учебных пособий и игрушек, но не могут быть направлены на покрытие расходов на содержание зданий или оплату коммунальных услуг. Расходы на реализацию данного закона будут учтены в бюджете Башкирии на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Проект бюджета уже проходит обсуждение в Государственном Собрании РБ.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкортостане принято решение об отмене налогов на три года для некоторых инвесторов.