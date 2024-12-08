mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря, 14:57

Published 8 декабря, 14:57

Modified 8 декабря, 16:17

Updated 8 декабря, 16:17

В уфимской многоэтажке прогремел взрыв

В уфимской многоэтажке прогремел взрыв

8 декабря 2024, 14:57
Фото: 1MI.
Хлопок газовоздушной смеси произошёл в столице Башкирии в воскресенье, 8 декабря, отчитались в МЧС региона.

Инцидент случился практически в центре города, на улице Революционной. Взрыв газовоздушной смеси без последующего горения произошел в одной из квартир на четвёртом этаже жилой высотки. Ударная волна выбила стёкла окон и кухонную дверь. Рама оконного проёма и конструкции здания при этом уцелели.

В результате инцидента никто не пострадал. Перед приездом спасателей из здания эвакуировались 20 человек, пятеро из которых — дети. Квартиру отключили от газоснабжения, в остальных жилищах его подача продолжается. Причины инцидента пытаются выяснить.

В Башкирии взорвался грузовик
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии при сварочных работах взорвался грузовик.

Читайте также:
В уфимской многоэтажке прогремел взрывЖильцам взорванного в Уфе дома выплатят компенсацииВо взрыве в Уфе обвинили плохое отопление
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Взрыв#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Хлопок#Газ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика