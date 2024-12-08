В уфимской многоэтажке прогремел взрыв

Posted 8 декабря, 14:57
Published 8 декабря, 14:57
Modified 8 декабря, 16:17
Updated 8 декабря, 16:17
Инцидент случился практически в центре города, на улице Революционной. Взрыв газовоздушной смеси без последующего горения произошел в одной из квартир на четвёртом этаже жилой высотки. Ударная волна выбила стёкла окон и кухонную дверь. Рама оконного проёма и конструкции здания при этом уцелели.
В результате инцидента никто не пострадал. Перед приездом спасателей из здания эвакуировались 20 человек, пятеро из которых — дети. Квартиру отключили от газоснабжения, в остальных жилищах его подача продолжается. Причины инцидента пытаются выяснить.