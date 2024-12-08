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Posted 8 декабря, 07:22

Published 8 декабря, 07:22

Modified 8 декабря, 16:31

Updated 8 декабря, 16:31

В Уфе пройдут новогодние ёлки для детей

В Уфе пройдут новогодние ёлки для детей

8 декабря 2024, 07:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Первые утренники в честь главного праздника зимы начнут проводить в башкирской столице во второй половине декабря — отчиталась вице-мэр Гуллярия Ялчикаева в ходе совещания в городской администрации в воскресенье, 8 декабря.

В частности, 20 декабря власти Уфы собираются устроить праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Утренник пройдёт в Уфимской детской филармонии.

Кроме того, 24 декабря в Городском дворце культуры состоятся мероприятия для одарённых школьников.

Ещё одну ёлку для детей с ОВЗ проведут также 27 декабря в Государственном концертном зале «Башкортостан». Приглашение на утренник получат также дети военнослужащих.

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Ранее Mkset информировал о том, что глава Башкортостана Радий Хабиров подписал документ о праздновании Нового года в регионе.

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