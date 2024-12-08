В Уфе пройдут новогодние ёлки для детей

Posted 8 декабря, 07:22
Published 8 декабря, 07:22
Modified 8 декабря, 16:31
Updated 8 декабря, 16:31
В частности, 20 декабря власти Уфы собираются устроить праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Утренник пройдёт в Уфимской детской филармонии.
Кроме того, 24 декабря в Городском дворце культуры состоятся мероприятия для одарённых школьников.
Ещё одну ёлку для детей с ОВЗ проведут также 27 декабря в Государственном концертном зале «Башкортостан». Приглашение на утренник получат также дети военнослужащих.
Ранее Mkset информировал о том, что глава Башкортостана Радий Хабиров подписал документ о праздновании Нового года в регионе.