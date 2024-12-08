В Уфе поймали девять пьяных гонщиков

В ГАИ Уфы уточнили, что среди нарушителей — девять водителей, севших за руль в пьяном состоянии. Их задержали, а автомобили увезли на штрафстоянки. Теперь выпившим перед поездкой водителям придется и перед законом ответить, и возместить расходы казны на услуги по эвакуации и хранению транспорта.