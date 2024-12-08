В Уфе поймали девять пьяных гонщиков

Posted 8 декабря, 18:35
Published 8 декабря, 18:35
Modified 8 декабря, 19:40
Updated 8 декабря, 19:40
В результате массовых проверок сотрудники Госавтоинспекции выписали более полусотни протоколов за нарушения ПДД — как водителям, так и пешеходам. Всего же инспекторы проверили более трёх сотен автомобилей.
В ГАИ Уфы уточнили, что среди нарушителей — девять водителей, севших за руль в пьяном состоянии. Их задержали, а автомобили увезли на штрафстоянки. Теперь выпившим перед поездкой водителям придется и перед законом ответить, и возместить расходы казны на услуги по эвакуации и хранению транспорта.
Ранее Mkset сообщал о том, что двоих уфимцев привлекли к ответственности за видео нарушений ПДД в столице Башкирии. Автолюбители устроили шумный заезд с дрифтом под окнами многоэтажки, не обращая внимания на поздний час.