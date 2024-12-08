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Posted 8 декабря, 11:18

Published 8 декабря, 11:18

Modified 8 декабря, 16:21

Updated 8 декабря, 16:21

Курьерам предлагают по ₽110`000 в Уфе

В Уфе ищут готовых работать за ₽128 тысяч

8 декабря 2024, 11:18
Фото: 1MI.

Курьерам предлагают по ₽110`000 в Уфе

Власти башкирской столицы поделились еженедельным топом вакансий от работодателей города в воскресенье, 8 декабря.

Так, на первом месте оказалась должность оператора по добыче нефти и газа 7 разряда. Платить кандидатам готовы минимум ₽128 000 в месяц.

Водитель-курьер в столице Башкирии может получать от ₽110 000, а водитель автобуса — от ₽90 000.

Кроме того, от ₽104 000 предлагают в Уфе получать инженерам-программистам. От ₽85 000 обещают шлифовщикам, а руководителям смены упаковочного производства — от ₽89 000.

С контактами работодателей можно ознакомиться на сайте мэрии Уфы.

Уфимцы без проблем получают более ₽100`000
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Ранее Mkset сообщал о том, что работа курьером стала самым популярным видом вакансий среди соискателей из Уфы.

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