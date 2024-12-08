В Уфе ищут готовых работать за ₽128 тысяч

Posted 8 декабря, 11:18
Published 8 декабря, 11:18
Modified 8 декабря, 16:21
Updated 8 декабря, 16:21
Так, на первом месте оказалась должность оператора по добыче нефти и газа 7 разряда. Платить кандидатам готовы минимум ₽128 000 в месяц.
Водитель-курьер в столице Башкирии может получать от ₽110 000, а водитель автобуса — от ₽90 000.
Кроме того, от ₽104 000 предлагают в Уфе получать инженерам-программистам. От ₽85 000 обещают шлифовщикам, а руководителям смены упаковочного производства — от ₽89 000.
С контактами работодателей можно ознакомиться на сайте мэрии Уфы.
Ранее Mkset сообщал о том, что работа курьером стала самым популярным видом вакансий среди соискателей из Уфы.