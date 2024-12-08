В Уфе хотят ввести новые штрафы

Posted 8 декабря, 05:48
Published 8 декабря, 05:48
Modified 8 декабря, 05:50
Updated 8 декабря, 05:50
В ходе обсуждений чиновники затронули тему незасыпанных ям на территории Уфы. Так, Мавлиев в качестве примера привёл яму на улице Менделеева, которую раскопал местный предприниматель, а закрыли её лишь спустя два года.
Мэр Уфы предложил подготовить инициативу об увеличении штрафов за подобные действия — их власти города отправят в Курултай, где депутаты рассмотрят возможность нововведений.
Ранее Mkset сообщал о том, что в одном из городов Башкирии новое асфальтное покрытие не продержалось и одного дня.