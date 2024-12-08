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Posted 8 декабря, 05:48

Published 8 декабря, 05:48

Modified 8 декабря, 05:50

Updated 8 декабря, 05:50

В Уфе хотят ввести новые штрафы

В Уфе хотят ввести новые штрафы

8 декабря 2024, 05:48
Фото: 1MI.
Глава администрации башкирской столицы Ратмир Мавлиев пригрозил штрафами за порчу внешнего облика города — с критикой «нерадивых предпринимателей» сити-менеджер выступил на оперативном совещании в мэрии.

В ходе обсуждений чиновники затронули тему незасыпанных ям на территории Уфы. Так, Мавлиев в качестве примера привёл яму на улице Менделеева, которую раскопал местный предприниматель, а закрыли её лишь спустя два года.

Мэр Уфы предложил подготовить инициативу об увеличении штрафов за подобные действия — их власти города отправят в Курултай, где депутаты рассмотрят возможность нововведений.

Асфальт в Башкирии не приживается
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Ранее Mkset сообщал о том, что в одном из городов Башкирии новое асфальтное покрытие не продержалось и одного дня.

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