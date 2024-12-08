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Posted 8 декабря, 10:56

Published 8 декабря, 10:56

Modified 8 декабря, 16:22

Updated 8 декабря, 16:22

В Башкирии раздают по ₽2000

В Башкирии раздают по ₽2000

8 декабря 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney.
Власти Башкортостана в воскресенье, 8 декабря, отчитались о том, что начнут выдавать населению специальные сертификаты.

Речь идёт о сертификатах для граждан пенсионного возраста. Как сообщили в Минтруде Башкирии, потратить средства — а именно, ₽2 000 — можно будет на участие в познавательных программах, а также мероприятиях физкультурно-оздоровительной и досуговой направленностей.

Распространяется от на услуги организаций, указанных в перечне. Сообщения о сертификатах власти будут рассылать сами — прийти за ним можно будет в течение трёх дней после получения «письма счастья».

Налоговые льготы ограничили в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии ограничили налоговые льготы.

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