В Башкирии раздают по ₽2000

Posted 8 декабря, 10:56
Published 8 декабря, 10:56
Modified 8 декабря, 16:22
Updated 8 декабря, 16:22
Речь идёт о сертификатах для граждан пенсионного возраста. Как сообщили в Минтруде Башкирии, потратить средства — а именно, ₽2 000 — можно будет на участие в познавательных программах, а также мероприятиях физкультурно-оздоровительной и досуговой направленностей.
Распространяется от на услуги организаций, указанных в перечне. Сообщения о сертификатах власти будут рассылать сами — прийти за ним можно будет в течение трёх дней после получения «письма счастья».
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии ограничили налоговые льготы.