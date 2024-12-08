В Башкирии раздают по ₽2000

Речь идёт о сертификатах для граждан пенсионного возраста. Как сообщили в Минтруде Башкирии, потратить средства — а именно, ₽2 000 — можно будет на участие в познавательных программах, а также мероприятиях физкультурно-оздоровительной и досуговой направленностей.