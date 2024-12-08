Уфимцы позвали мэра погулять в темноте

Posted 8 декабря, 18:48
Published 8 декабря, 18:48
Modified 8 декабря, 19:32
Updated 8 декабря, 19:32
Напомним, в воскресенье, 8 декабря, сити-менеджер провёл необычное мероприятие в формате прогулки и разговора с уфимцами. Мавлиев с коллегами и горожанами прошёл 8 км по «Уфимскому ожерелью».
Пост мэра о прошедшей прогулке собрал немало положительных откликов, однако среди позитивных комментариев были и жалобы от других горожан, не разделивших радость большинства подписчиков Мавлиева.
Так, один из пользователей решил напомнить мэру города про другой прогулочный участок — тропу от Набережной реки Белой к Водонапорной башне.
— В следующий раз приглашаем Вас на ул. Водопроводная, очень ждем когда Вы проинспектируете ход строительства лестницы <…> Чтобы и местные жители могли задать действительно важные вопросы, чье мнение никто не учитывает, районные власти на диалог не выходят.
Ещё одна уфимка предложила главе администрации пройтись по деревне Зинино, страдающей от недостаточного освещения улиц.
— Приезжайте к нам погулять по деревне Зинино, прекрасное «ожерелье» без фонарей, без тротуаров, без транспорта, а лучше — рано утром.