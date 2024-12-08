Уфимцев бесплатно приглашают посетить планетарий

Бесплатно попасть на полнокупольную программу смогут уфимцы почтенного возраста. Сеанс для пенсионеров организовало руководство театра в рамках программы «Башкирское долголетие», объявленного властями региона в 2021 году. Бесплатный показ в планетарии запланирован на середину рабочей недели.