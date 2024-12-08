Уфимцев бесплатно приглашают посетить планетарий

Posted 8 декабря, 16:05
Published 8 декабря, 16:05
Modified 8 декабря, 17:51
Updated 8 декабря, 17:51
Бесплатно попасть на полнокупольную программу смогут уфимцы почтенного возраста. Сеанс для пенсионеров организовало руководство театра в рамках программы «Башкирское долголетие», объявленного властями региона в 2021 году. Бесплатный показ в планетарии запланирован на середину рабочей недели.
Записаться на показ можно по номерам телефонов Уфимского планетария. Подробнее — на сайте театра.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии начали раздавать сертификаты по ₽2 тысячи для участиях в досуговых и физкультурных программах.