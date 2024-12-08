mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря, 16:05

Published 8 декабря, 16:05

Modified 8 декабря, 17:51

Updated 8 декабря, 17:51

Планетарий будет бесплатно работать в Уфе

Уфимцев бесплатно приглашают посетить планетарий

8 декабря 2024, 16:05
Фото: Яндекс Карты.

Планетарий будет бесплатно работать в Уфе

Планетарий башкирской столицы объявил о бесплатном показе, который пройдёт в среду, 11 декабря.

Бесплатно попасть на полнокупольную программу смогут уфимцы почтенного возраста. Сеанс для пенсионеров организовало руководство театра в рамках программы «Башкирское долголетие», объявленного властями региона в 2021 году. Бесплатный показ в планетарии запланирован на середину рабочей недели.

Записаться на показ можно по номерам телефонов Уфимского планетария. Подробнее — на сайте театра.

В Башкирии раздают по ₽2000
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии начали раздавать сертификаты по ₽2 тысячи для участиях в досуговых и физкультурных программах.

Читайте также:
На дерзких гонщиков нашли управу в УфеНовый пересадочный пункт достраивается в УфеВ уфимской многоэтажке прогремел взрыв
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Планетарий#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Программа «Башкирское долголетие»#Сертификаты#Досуговые программы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика