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Posted 8 декабря, 13:47

Published 8 декабря, 13:47

Modified 8 декабря, 16:19

Updated 8 декабря, 16:19

Убийц семьи из Башкирии арестовали на два месяца

Убийц семьи из Башкирии могут освободить от наказания

8 декабря 2024, 13:47
Фото: 1MI.

Убийц семьи из Башкирии арестовали на два месяца

Суд в Башкортостане провёл заседание по делу о жестокой расправе над супружеской парой из Белорецка, сообщают местные СМИ в воскресенье, 8 декабря.

Как информировал Mkset, ранее в провинциальном городе зверски убили предпринимателя и его жену — двое рабочих, трудившихся на башкортостанца, проникли к нему в дом, чтобы обокрасть. Внезапно хозяева вернулись домой, тогда преступники расстреляли мужчину из ружья, а его жену — до смерти забили. Злоумышленников задержали при попытке побега на машине жертв.

В МВД Башкирии рассказали подробности жестокого убийства супружеской пары
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Суд в качестве меры пресечения избрал душегубам два месяца ареста в СИЗО. Свою вину рабочие признали.

Как пишет Telegram-канал «Честный репортаж», оба преступника попросились «искупить вину» в зоне специальной военной операции. Их прошение будет рассмотрено следствием, военкоматом и судом.

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