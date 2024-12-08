Убийц семьи из Башкирии могут освободить от наказания

Как информировал Mkset, ранее в провинциальном городе зверски убили предпринимателя и его жену — двое рабочих, трудившихся на башкортостанца, проникли к нему в дом, чтобы обокрасть. Внезапно хозяева вернулись домой, тогда преступники расстреляли мужчину из ружья, а его жену — до смерти забили. Злоумышленников задержали при попытке побега на машине жертв.