Тайный дорогой курорт нашли в Башкирии

Между тем, как сообщал Mkset, Абзаково по совместительству входит и в список самых подорожавших российских курортов. К декабрю 2024 года аренда самого дешёвого номера на двоих там стоит ₽10 тысяч, только осенью эта сумма составляла ₽9,3 тысячи, причём уже тогда аналитик фиксировали годовой рост цен на турбазе в 33%.