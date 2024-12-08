Тайный дорогой курорт нашли в Башкирии

Posted 8 декабря, 04:13
Published 8 декабря, 04:13
Modified 8 декабря, 04:15
Updated 8 декабря, 04:15
Горнолыжный курорт имеет 13 трасс разных уровней сложности — от практически профессиональных до небольших любительских. Работают в рекреационной зоне также гостиница, коттеджи, аквапарк, зоопарк и каток, а также трасса для тюбинга.
Между тем, как сообщал Mkset, Абзаково по совместительству входит и в список самых подорожавших российских курортов. К декабрю 2024 года аренда самого дешёвого номера на двоих там стоит ₽10 тысяч, только осенью эта сумма составляла ₽9,3 тысячи, причём уже тогда аналитик фиксировали годовой рост цен на турбазе в 33%.