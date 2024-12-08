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Posted 8 декабря, 04:13

Published 8 декабря, 04:13

Modified 8 декабря, 04:15

Updated 8 декабря, 04:15

Тайный дорогой курорт нашли в Башкирии

Тайный дорогой курорт нашли в Башкирии

8 декабря 2024, 04:13
Фото: Изображение Midjourney.
Абзаково в Башкортостане попало в рейтинг «малоизвестных, но качественных» российских курортов для любителей горнолыжного спорта — рейтингом «Яндекс Путешествия» поделились с Mkset в воскресенье, 8 декабря.

Горнолыжный курорт имеет 13 трасс разных уровней сложности — от практически профессиональных до небольших любительских. Работают в рекреационной зоне также гостиница, коттеджи, аквапарк, зоопарк и каток, а также трасса для тюбинга.

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Между тем, как сообщал Mkset, Абзаково по совместительству входит и в список самых подорожавших российских курортов. К декабрю 2024 года аренда самого дешёвого номера на двоих там стоит ₽10 тысяч, только осенью эта сумма составляла ₽9,3 тысячи, причём уже тогда аналитик фиксировали годовой рост цен на турбазе в 33%.

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