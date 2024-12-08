Советские игрушки по цене иномарки продают в Уфе

За стеклянную «сову» советского производства другой уфимец просит плату скромнее — ₽150 000. По скидке урвать «ценнейший» раритет можно «всего» за ₽142 500. Когда именно была произведена игрушка — автор не уверен. Указано, что изготовлена она была, скорее всего, на рубеже 70-х и 80-х годов прошлого столетия.