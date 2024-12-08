Советские игрушки по цене иномарки продают в Уфе

Posted 8 декабря, 16:23
Published 8 декабря, 16:23
Modified 8 декабря, 17:43
Updated 8 декабря, 17:43
Публикуем подборку объявлений по продаже ёлочных игрушек времён существования Страны Советов. За довольно неприглядные образцы времен СССР владельцы просят порой астрономические суммы, а к Новому году цены даже растут.
Так, за набор из четырёх разноцветных игрушек незамысловатой формы на «Авито» просят ₽300 000. Большим объёмом информации автор объявления снабжать публикацию не стал, указав лишь, что новогодние украшения изготовлены из стекла.
За стеклянную «сову» советского производства другой уфимец просит плату скромнее — ₽150 000. По скидке урвать «ценнейший» раритет можно «всего» за ₽142 500. Когда именно была произведена игрушка — автор не уверен. Указано, что изготовлена она была, скорее всего, на рубеже 70-х и 80-х годов прошлого столетия.
Целый пакет новогодних украшений уфимец готов продать за ₽40 000. При этом игрушки он предлагает купить и по отдельности — стоимость их варьируется в пределах ₽1000 — ₽4000. Довольно мило выглядит фигурка котика, необычный внешний вид можно отметить также у игрушки в форме сладкого перца. Остальные игрушки едва ли чем-то разительно отличаются от современных вариантов.
Ещё одну антикварную игрушку продают в столице Башкирии за ₽15 000. Фигурка представляет собой циркового слона с седлом, балансирующего на мяче и держащего хоботом мячик. В каком году была произведена игрушка — автор не указал, сопроводив объявление лишь словами об «отличном состоянии» товара и обилием тегов.
Игрушка с подписью «часы-гигант» выставлена на продажу уфимцем уже за ₽15 000. Под «гигантскими» размерами продавец имел ввиду габариты ладони взрослого человека. Сохранилась игрушка в достаточно хорошем состоянии, хотя краска местами уже слезла.
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