Сегодня в Уфе: элитная дорога, снегопад, новые штрафы

Posted 8 декабря, 19:00
Published 8 декабря, 19:00
Modified 8 декабря, 19:00
Updated 8 декабря, 19:00
В Уфе в понедельник, 9 декабря, ожидается переменная облачность. По сообщению пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, местами также ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха в тёмное время суток составит -10°C… -12°C, на окраинах до -16°C, днем -5°C… -7°C.
Во вторник, 10 декабря, отключения запланировали в трёх районах. Так, в Кировском районе без воды останется многоэтажка по Мубарякова. В Октябрьском — здания девяти организаций, а в Советском — частный сектор на 124 участка и ещё четыре здания.
Все адреса — на сайте «Уфаводоканала».
Глава администрации башкирской столицы Ратмир Мавлиев пригрозил штрафами за порчу внешнего облика города — с критикой «нерадивых предпринимателей» сити-менеджер выступил на оперативном совещании в мэрии в воскресенье, 8 декабря.
В ходе обсуждений чиновники затронули тему не засыпанных вовремя ям на территории Уфы. Так, Мавлиев в качестве примера привёл яму на улице Менделеева, которую раскопал местный предприниматель, а закрыли её лишь спустя два года.
Мэр Уфы предложил подготовить инициативу об увеличении штрафов за подобные действия — их власти города отправят в Курултай, где депутаты рассмотрят возможность нововведений. Размер штрафа не уточняется. Известно, что в Саратове наказание за аналогичные раскопки — штраф до ₽100`000. На то, чтобы ввести это наказание, местным властям потребовалось пять лет.
Банк России продолжает голосование за дизайн новой купюры достоинством 1000₽. Смещённый с первого места теплоходом «Метеор» памятник Салавату Юлаеву продолжает догонять нового фаворита. К вечеру 8 декабря уфимский объект заручился 70 тыс. голосами, а скоростное судно — 90 тыс.
«Восточный выезд» столицы Башкирии — единственная платная трасса в регионе — будет оборудована скоростными полосами «не для всех».
Впрочем, новые полосы строить никто не собирается — под скоростные полосы выделят уже существующие крайне левые, но лишь в районе пункта взимания платы (ПВП).
Ими смогут воспользоваться водители, чьи автомобили оснащены транспондером — устройством, которое позволяет оплачивать проезд по платной дороге при перемещении через рамку. Ранее многие жаловались, что даже имея такое оборудование пробок меньше не становится, поскольку обладателям транспондеров приходится ждать «простых» автолюбителей.
РЖД впервые применила новые правила, введённые в связи с гибелью уфимского кота Твикса, — по иронии судьбы, случилось это в столице Башкирии, пишет портал «УфаНовости».
Как рассказали журналистам волонтёры, в поезде дальнего следования проводники обнаружили кота. Его хозяина не удалось найти ни в одном вагоне — в итоге сотрудники придержали его у себя, пока не доехали до ближайшей станции, которой оказалась Уфа. Там животное высадили и отдали волонтёрам, а те, в свою очередь, свозили «потеряшку» к ветспециалистам.
По данным ресурса, этот прецедент стал первым применением новых правил РЖД в отношение домашних животных.
Напомним, другая подобная история в начале 2024 года закончилась более трагично — проводница поезда выбросила из вагона кота, сбежавшего из переноски. Как оказалось, принадлежал он одному из пассажиров, однако найти владельца сразу не удалось. Кот впоследствии погиб. История быстро обрела широкую популярность и заставила РЖД извиниться, а также изменить свой устав — на поездах дальнего следования проводникам запретили выбрасывать животных. В СМИ позже сообщали, что хозяева кота ранее жили с ним в Башкирии.