Сегодня в Уфе: элитная дорога, снегопад, новые штрафы

Как рассказали журналистам волонтёры, в поезде дальнего следования проводники обнаружили кота. Его хозяина не удалось найти ни в одном вагоне — в итоге сотрудники придержали его у себя, пока не доехали до ближайшей станции, которой оказалась Уфа. Там животное высадили и отдали волонтёрам, а те, в свою очередь, свозили «потеряшку» к ветспециалистам.