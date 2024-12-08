«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогнозы на матч

Не худшим образом идут дела и у казанцев. Для них победными были последние четыре игры — против «ЦСКА», «Сочи», «Динамо» и «Витязя». За исключением крайнего матча, счёт остальных игр едва ли можно назвать разгромным — соперников клуб опережал на одну шайбу. Проблем с составом у команды, как и у «СЮ», нет. В лазарете пребывает нападающей казанцев Бабенко.