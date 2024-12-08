mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря, 06:08

Published 8 декабря, 06:08

Modified 8 декабря, 06:10

Updated 8 декабря, 06:10

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогнозы на матч

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогнозы на матч

8 декабря 2024, 06:08
Фото: mkset.ru.
Домашняя серия уфимского хоккейного клуба отметится игрой с казанскими соперниками в воскресенье, 8 декабря, в 16:30 по местному времени.

«Салават Юлаев»

Уфимцы ведут уверенную серию из пяти побед. «СЮ» всухую обыграл «Северсталь» и «Витязь», разгромил «Спартак», «Трактор» и «Сибирь». В целом, серьёзных проблем с составов «СЮ» не испытывает — не достаёт в команде только нападающего Кузьмина и защитника Зоркина.

«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь»
Узнать подробнее

«Ак Барс»

Не худшим образом идут дела и у казанцев. Для них победными были последние четыре игры — против «ЦСКА», «Сочи», «Динамо» и «Витязя». За исключением крайнего матча, счёт остальных игр едва ли можно назвать разгромным — соперников клуб опережал на одну шайбу. Проблем с составом у команды, как и у «СЮ», нет. В лазарете пребывает нападающей казанцев Бабенко.

История встреч

Изучая последние десять совместных игр клубов, явного победителя там нет — обе команды начиная с ноября 2022 года обыграли друг друга по пять раз.

Прогнозы букмекеров

Уфимцам букмекеры дают коэффициент 2,5, на ничью — 3,85, а на «Ак Барс» — 2,7.

Читайте также:
«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь»«Салават Юлаев» одолел «Трактор»«Салават Юлаев» против «Трактора»: где смотреть и кто победит
#Общество#Спорт#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Хоккей#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Салават Юлаев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика