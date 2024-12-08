«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогнозы на матч

Posted 8 декабря, 06:08
Published 8 декабря, 06:08
Modified 8 декабря, 06:10
Updated 8 декабря, 06:10
Уфимцы ведут уверенную серию из пяти побед. «СЮ» всухую обыграл «Северсталь» и «Витязь», разгромил «Спартак», «Трактор» и «Сибирь». В целом, серьёзных проблем с составов «СЮ» не испытывает — не достаёт в команде только нападающего Кузьмина и защитника Зоркина.
Не худшим образом идут дела и у казанцев. Для них победными были последние четыре игры — против «ЦСКА», «Сочи», «Динамо» и «Витязя». За исключением крайнего матча, счёт остальных игр едва ли можно назвать разгромным — соперников клуб опережал на одну шайбу. Проблем с составом у команды, как и у «СЮ», нет. В лазарете пребывает нападающей казанцев Бабенко.
Изучая последние десять совместных игр клубов, явного победителя там нет — обе команды начиная с ноября 2022 года обыграли друг друга по пять раз.
Уфимцам букмекеры дают коэффициент 2,5, на ничью — 3,85, а на «Ак Барс» — 2,7.