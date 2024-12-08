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Posted 8 декабря, 18:43

Published 8 декабря, 18:43

Modified 8 декабря, 19:35

Updated 8 декабря, 19:35

Путин наградил уфимскую балерину

Путин наградил уфимскую балерину

8 декабря 2024, 18:43
Фото: bashopera.ru.
Президент РФ удостоил артистку-уроженку Уфы высоким званием, гласит документ за подписью главы государства.

Главный балетмейстер Башкирского государственного театра оперы и балета Гульсина Мавлюкасова получила звание Заслуженного артиста РФ.

Балерина родилась в Уфе. Как гласят данные из открытых источников, в 1999 году Мавлюкасова закончила хореографическое училище, а трудовую деятельность в театре, где она стала главным балетмейстером, начала ещё за три года до выпуска.

Участвовала в гала-концертах в Париже и на многих всероссийских фестивалях. С начала «нулевых» гастролировала по Италии, Египту, Португалии, Таиланду, Франции, Бразилии, Китаю и США.

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Ранее Mkset рассказывал о трудовой династии одного из городов Башкирии, члены которой в общей сложности проработали на Башкирскую содовую компанию почти 3,5 столетия.

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