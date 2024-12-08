Путин наградил уфимскую балерину

Posted 8 декабря, 18:43
Published 8 декабря, 18:43
Modified 8 декабря, 19:35
Updated 8 декабря, 19:35
Главный балетмейстер Башкирского государственного театра оперы и балета Гульсина Мавлюкасова получила звание Заслуженного артиста РФ.
Балерина родилась в Уфе. Как гласят данные из открытых источников, в 1999 году Мавлюкасова закончила хореографическое училище, а трудовую деятельность в театре, где она стала главным балетмейстером, начала ещё за три года до выпуска.
Участвовала в гала-концертах в Париже и на многих всероссийских фестивалях. С начала «нулевых» гастролировала по Италии, Египту, Португалии, Таиланду, Франции, Бразилии, Китаю и США.
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