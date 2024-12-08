Производство древесины загорелось в Башкирии

Posted 8 декабря, 07:13
Published 8 декабря, 07:13
Modified 8 декабря, 07:15
Updated 8 декабря, 07:15
Ликвидацией пламени занимались 13 пожарных, применялись четыре единицы техники. Пожар удалось потушить, однако без пострадавших не обошлось — несколько ожогов и отравление газом получил 38-летний мужчина, найденный на месте происшествия спасателями. Пациента увезли на карете скорой помощи, сейчас его состояние оценивается как довольно тяжёлое, однако врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшего.
Что именно привело к возгоранию — неизвестно, выяснением обстоятельств и причин пожара занимаются специалисты.
Ранее Mkset сообщал о том, что в центре столицы Башкирии из-за пожарной тревоги эвакуировали торговый центр.