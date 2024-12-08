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Posted 8 декабря, 07:13

Published 8 декабря, 07:13

Modified 8 декабря, 07:15

Updated 8 декабря, 07:15

Производство древесины загорелось в Башкирии

Производство древесины загорелось в Башкирии

8 декабря 2024, 07:13
Фото: МЧС.
В Нефтекамске произошёл крупный пожар на деревообрабатывающем предприятии — отчиталось МЧС по Республике Башкортостан в воскресенье, 8 декабря.

Ликвидацией пламени занимались 13 пожарных, применялись четыре единицы техники. Пожар удалось потушить, однако без пострадавших не обошлось — несколько ожогов и отравление газом получил 38-летний мужчина, найденный на месте происшествия спасателями. Пациента увезли на карете скорой помощи, сейчас его состояние оценивается как довольно тяжёлое, однако врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшего.

Что именно привело к возгоранию — неизвестно, выяснением обстоятельств и причин пожара занимаются специалисты.

В центре Уфы эвакуировали ТЦ
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Ранее Mkset сообщал о том, что в центре столицы Башкирии из-за пожарной тревоги эвакуировали торговый центр.

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