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Posted 8 декабря, 15:08

Published 8 декабря, 15:08

Modified 8 декабря, 16:12

Updated 8 декабря, 16:12

Пассажирам готовят сюрприз под Новый год в Уфе

Новый пересадочный пункт достраивается в Уфе

8 декабря 2024, 15:08
Фото: Антон Тарасов / Telegram.

Пассажирам готовят сюрприз под Новый год в Уфе

Чиновники башкирской столицы отчитались о ходе возведения транспортно-пересадочного комплекса в Дёмском районе — соответствующую публикацию разместил глава муниципалитета Антон Тарасов в воскресенье, 8 декабря.

Как гласит пост руководителя администрации, объект по состоянию на декабрь 2024 года «почти готов». Рабочим остаётся лишь отделка помещения. Сдать пункт чиновник пообещал до конца месяца.

По задумке авторов проекта транспортного хаба системы городского транспорта в Уфе, доехав до пересадочной остановки, пассажиры смогут быстро пересесть с автобуса на электричку. Предполагается, что объект поможет немного разгрузить уфимские дороги. Оснастят комплекс также точками общепита, магазинами, парковкой и залом ожидания.

За проезд в Уфе платят на ₽13 меньше
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе временно снизили цены на проезд в общественном транспорте.

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