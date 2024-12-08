Новый пересадочный пункт достраивается в Уфе

Posted 8 декабря, 15:08
Published 8 декабря, 15:08
Modified 8 декабря, 16:12
Updated 8 декабря, 16:12
Как гласит пост руководителя администрации, объект по состоянию на декабрь 2024 года «почти готов». Рабочим остаётся лишь отделка помещения. Сдать пункт чиновник пообещал до конца месяца.
По задумке авторов проекта транспортного хаба системы городского транспорта в Уфе, доехав до пересадочной остановки, пассажиры смогут быстро пересесть с автобуса на электричку. Предполагается, что объект поможет немного разгрузить уфимские дороги. Оснастят комплекс также точками общепита, магазинами, парковкой и залом ожидания.