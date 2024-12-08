Новый пересадочный пункт достраивается в Уфе

По задумке авторов проекта транспортного хаба системы городского транспорта в Уфе, доехав до пересадочной остановки, пассажиры смогут быстро пересесть с автобуса на электричку. Предполагается, что объект поможет немного разгрузить уфимские дороги. Оснастят комплекс также точками общепита, магазинами, парковкой и залом ожидания.