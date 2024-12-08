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Posted 8 декабря, 18:33

Published 8 декабря, 18:33

Modified 8 декабря, 19:42

Updated 8 декабря, 19:42

На трассе под Уфой нашли труп пенсионера

На трассе под Уфой нашли труп пенсионера

8 декабря 2024, 18:33
Фото: ГАИ РБ.
В Уфимском районе утром воскресенья, 8 декабря, иномарка насмерть сбила мужчину почтенного возраста — сообщили в Госавтоинспекции региона.

Трагедия случилась на автодороге Уфа — Чишмы. Автоледи за рулём машины китайской марки пересекала «зебру» на зелёный сигнал светофора, когда дорогу попытался перебежать пешеход. Вовремя затормозить женщина не успела — в итоге произошел смертельный наезд на торопливого пешехода.

Прибывшие на место сотрудники оперативных ведомств констатировали смерть пострадавшего. Его личность установить не удалось, в ГАИ его описали как «пожилого мужчину лет семидесяти».

Фарш из металла: фура «зажевала» легковушку в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии «Лада» на огромной скорости врезалась в большегруз. Прицеп фуры в результате смял переднюю часть легковушки.

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