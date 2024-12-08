На трассе под Уфой нашли труп пенсионера

Posted 8 декабря, 18:33
Published 8 декабря, 18:33
Modified 8 декабря, 19:42
Updated 8 декабря, 19:42
Трагедия случилась на автодороге Уфа — Чишмы. Автоледи за рулём машины китайской марки пересекала «зебру» на зелёный сигнал светофора, когда дорогу попытался перебежать пешеход. Вовремя затормозить женщина не успела — в итоге произошел смертельный наезд на торопливого пешехода.
Прибывшие на место сотрудники оперативных ведомств констатировали смерть пострадавшего. Его личность установить не удалось, в ГАИ его описали как «пожилого мужчину лет семидесяти».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии «Лада» на огромной скорости врезалась в большегруз. Прицеп фуры в результате смял переднюю часть легковушки.