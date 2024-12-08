На трассе под Уфой нашли труп пенсионера

Трагедия случилась на автодороге Уфа — Чишмы. Автоледи за рулём машины китайской марки пересекала «зебру» на зелёный сигнал светофора, когда дорогу попытался перебежать пешеход. Вовремя затормозить женщина не успела — в итоге произошел смертельный наезд на торопливого пешехода.