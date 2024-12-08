Мэр Уфы накормил всех пловом

Posted 8 декабря, 18:43
Published 8 декабря, 18:43
Modified 8 декабря, 19:33
Updated 8 декабря, 19:33
Мероприятие в необычном формате проходило на маршруте «Уфимское ожерелье». Стартовала толпа у «Жемчужины Авроры», а закончила свой путь уже в районе ипподрома «Акбузат» — всего около восьми километров.
В конце прогулки уфимцев ждали угощения — плов, шашлык и баурсак. Мавлиев у себя в соцсетях предложил проводить подобные прогулки чаще. Подобное рандеву с горожанам сити-менеджер Уфы провел впервые за всю свою работу в этой должности.
Ранее Mkset сообщал о том, что мэр Уфы Мавлиев предложил ввести в Башкирии новые штрафы за порчу городского облика.