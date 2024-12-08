Мэр Уфы накормил всех пловом

В конце прогулки уфимцев ждали угощения — плов, шашлык и баурсак. Мавлиев у себя в соцсетях предложил проводить подобные прогулки чаще. Подобное рандеву с горожанам сити-менеджер Уфы провел впервые за всю свою работу в этой должности.