mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря, 18:43

Published 8 декабря, 18:43

Modified 8 декабря, 19:33

Updated 8 декабря, 19:33

Мэр Уфы накормил всех пловом

Мэр Уфы накормил всех пловом

8 декабря 2024, 18:43
Фото: mkset.ru.
Глава администрации башкирской столицы Ратмир Мавлиев в воскресенье, 8 декабря, вышел на прогулку с горожанами.

Мероприятие в необычном формате проходило на маршруте «Уфимское ожерелье». Стартовала толпа у «Жемчужины Авроры», а закончила свой путь уже в районе ипподрома «Акбузат» — всего около восьми километров.

В конце прогулки уфимцев ждали угощения — плов, шашлык и баурсак. Мавлиев у себя в соцсетях предложил проводить подобные прогулки чаще. Подобное рандеву с горожанам сити-менеджер Уфы провел впервые за всю свою работу в этой должности.

В Уфе хотят ввести новые штрафы
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что мэр Уфы Мавлиев предложил ввести в Башкирии новые штрафы за порчу городского облика.

Читайте также:
Уфе нужны городовыеМэр Уфы позвал погулять с нимНа повестке Курултая: что будут обсуждать депутаты 4 декабря
#Политика#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Штрафы#Чиновники#Благовещенск#Соцсети#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Мэр#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Ратмир Мавлиев#Белебей#Мелеуз#Шашлык#Мероприятие#Прогулка#Горожане#Плов#Баурсак
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика