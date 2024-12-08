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Posted 8 декабря, 16:40

Published 8 декабря, 16:40

Modified 8 декабря, 17:46

Updated 8 декабря, 17:46

Новый кот Твикс появился в Уфе

Кот-безбилетник разъезжал на уфимском поезде

8 декабря 2024, 16:40
Фото: ufanovosti.ru.

Новый кот Твикс появился в Уфе

РЖД впервые применила новые правила, введённые в связи с гибелью уфимского кота Твикса: по иронии судьбы, случилось это в столице Башкирии, пишет портал «УфаНовости».

Как рассказали журналистам волонтёры, в поезде дальнего следования проводники обнаружили кота. Его хозяина не удалось найти ни в одном вагоне — в итоге сотрудники придержали его у себя, пока не доехали до ближайшей станции, которой оказалась Уфа. Там животное высадили и отдали волонтёрам, а те, в свою очередь, свозили «потеряшку» к ветспециалистам.

По данным ресурса, этот прецедент стал первым применением новых правил РЖД в отношении домашних животных.

Напомним, другая подобная история в начале 2024 года закончилась более трагично — проводница поезда выбросила из вагона кота, сбежавшего из переноски. Как оказалось, принадлежал он одному из пассажиров, однако найти владельца сразу не удалось. Кот впоследствии погиб. История быстро обрела широкую популярность и заставила РЖД извиниться, а также изменить свой устав — на поездах дальнего следования проводникам запретили выбрасывать животных. В СМИ позже сообщали, что хозяева кота ранее жили с ним в Башкирии.

Уфимцам рекомендуют спасаться котиками
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Ранее Mkset делился советами о том, как в Башкирии бороться с грызунами, решившими пристроиться на зиму в жилых домах. На помощь, по мнению экспертов, в частности, могут прийти братья наши меньшие — с усами, лапками и хвостом.

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