Кот-безбилетник разъезжал на уфимском поезде

Posted 8 декабря, 16:40
Published 8 декабря, 16:40
Modified 8 декабря, 17:46
Updated 8 декабря, 17:46
Как рассказали журналистам волонтёры, в поезде дальнего следования проводники обнаружили кота. Его хозяина не удалось найти ни в одном вагоне — в итоге сотрудники придержали его у себя, пока не доехали до ближайшей станции, которой оказалась Уфа. Там животное высадили и отдали волонтёрам, а те, в свою очередь, свозили «потеряшку» к ветспециалистам.
По данным ресурса, этот прецедент стал первым применением новых правил РЖД в отношении домашних животных.
Напомним, другая подобная история в начале 2024 года закончилась более трагично — проводница поезда выбросила из вагона кота, сбежавшего из переноски. Как оказалось, принадлежал он одному из пассажиров, однако найти владельца сразу не удалось. Кот впоследствии погиб. История быстро обрела широкую популярность и заставила РЖД извиниться, а также изменить свой устав — на поездах дальнего следования проводникам запретили выбрасывать животных. В СМИ позже сообщали, что хозяева кота ранее жили с ним в Башкирии.
Ранее Mkset делился советами о том, как в Башкирии бороться с грызунами, решившими пристроиться на зиму в жилых домах. На помощь, по мнению экспертов, в частности, могут прийти братья наши меньшие — с усами, лапками и хвостом.