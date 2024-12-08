Коммунальный челлендж ждёт уфимцев

Во вторник, 10 декабря, отключения запланировали в трёх районах. Так, в Кировском районе без воды останется многоэтажка по Мубарякова. В Октябрьском — здания девяти организаций, а в Советском — частный сектор на 124 участка и ещё четыре здания.