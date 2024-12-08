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Posted 8 декабря, 16:50

Published 8 декабря, 16:50

Modified 8 декабря, 17:50

Updated 8 декабря, 17:50

В Уфе опубликовали график отключений воды

Коммунальный челлендж ждёт уфимцев

8 декабря 2024, 16:50
Фото: 1MI.

В Уфе опубликовали график отключений воды

«Уфаводоканал» сообщил, кого на этой неделе — с 9 по 15 декабря — лишат водоснабжения.

Во вторник, 10 декабря, отключения запланировали в трёх районах. Так, в Кировском районе без воды останется многоэтажка по Мубарякова. В Октябрьском — здания девяти организаций, а в Советском — частный сектор на 124 участка и ещё четыре здания.

В среду, 11 декабря, лишат холодной воды четыре многоэтажки, отель и три административных здания в Советском и Кировском районах.

В четверг, 12 декабря, с коммунальными трудностями столкнутся 18 жилых домов, школа и ИП в Сипайлово, а также четыре многоэтажки, семь частных домов и общежитие в Кировском районе.

Башкирия готовится к росту тарифов на электроэнергию
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии собираются поднять тарифы на электроэнергию.

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