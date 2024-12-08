Коммунальный челлендж ждёт уфимцев

Posted 8 декабря, 16:50
Published 8 декабря, 16:50
Modified 8 декабря, 17:50
Updated 8 декабря, 17:50
Во вторник, 10 декабря, отключения запланировали в трёх районах. Так, в Кировском районе без воды останется многоэтажка по Мубарякова. В Октябрьском — здания девяти организаций, а в Советском — частный сектор на 124 участка и ещё четыре здания.
В среду, 11 декабря, лишат холодной воды четыре многоэтажки, отель и три административных здания в Советском и Кировском районах.
В четверг, 12 декабря, с коммунальными трудностями столкнутся 18 жилых домов, школа и ИП в Сипайлово, а также четыре многоэтажки, семь частных домов и общежитие в Кировском районе.