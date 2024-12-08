Когда в Башкирии перестанет идти снег

Posted 8 декабря, 10:36
Published 8 декабря, 10:36
Modified 8 декабря, 16:24
Updated 8 декабря, 16:24
В понедельник, 9 декабря, в Уфе и Башкирии специалисты сферы прогноза погоды не ожидают осадков, ветер — юго-западного направления, умеренной силы. В ночь на первый рабочий день недели похолодает до -10°C… -15°C, однако местами температурные показатели могут достичь -18°C… -23°C. Днём потеплеет до -5°C… -10°C.
Во вторник, 10 декабря, местами пройдут снегопады, в северных районах — чуть более сильные, чем в остальной Башкирии. Местами также возможна метель. Ветер — западного направления, по-прежнему умеренный, но временами с сильными порывами. Ночью -8°C… -13°C., местами 18°C, днём -5°C… -10°C.