Когда в Башкирии перестанет идти снег

В понедельник, 9 декабря, в Уфе и Башкирии специалисты сферы прогноза погоды не ожидают осадков, ветер — юго-западного направления, умеренной силы. В ночь на первый рабочий день недели похолодает до -10°C… -15°C, однако местами температурные показатели могут достичь -18°C… -23°C. Днём потеплеет до -5°C… -10°C.