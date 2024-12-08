mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря, 10:36

Published 8 декабря, 10:36

Modified 8 декабря, 16:24

Updated 8 декабря, 16:24

В Башкирии похолодает до -23°C

Когда в Башкирии перестанет идти снег

8 декабря 2024, 10:36
Фото: 1MI.

В Башкирии похолодает до -23°C

Синоптики регионального Гидрометцентра в воскресенье, 8 декабря, поделились прогнозом погоды на начало второй недели декабря.

В понедельник, 9 декабря, в Уфе и Башкирии специалисты сферы прогноза погоды не ожидают осадков, ветер — юго-западного направления, умеренной силы. В ночь на первый рабочий день недели похолодает до -10°C… -15°C, однако местами температурные показатели могут достичь -18°C… -23°C. Днём потеплеет до -5°C… -10°C.

Во вторник, 10 декабря, местами пройдут снегопады, в северных районах — чуть более сильные, чем в остальной Башкирии. Местами также возможна метель. Ветер — западного направления, по-прежнему умеренный, но временами с сильными порывами. Ночью -8°C… -13°C., местами 18°C, днём -5°C… -10°C.

Странные ледяные круги появляются в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии очевидцы заметили «танцующие» круги из льдин.

Читайте также:
Производство древесины загорелось в БашкирииВ Уфе пройдут новогодние ёлки для детей«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогнозы на матч
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Погода в Уфе#Белебей#Холодная погода#Мелеуз#Аномальная погода#Погода в Башкирии#Погода в Уфе и Башкирии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика