Бездомные собаки из Уфы заинтересовали Бастрыкина

Бродяги набросились на семью во дворе на улице Рихарда Зорге в Уфе. Уличные камеры зафиксировали момент, когда мама с ребёнком шли по тропинке, когда к ним подбежала свора собак, пытавшихся покусать прохожих. К счастью, мама сумела отогнать агрессивных животных, в результате обошлось без жертв.