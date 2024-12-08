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Posted 8 декабря, 18:41

Published 8 декабря, 18:41

Modified 8 декабря, 19:38

Updated 8 декабря, 19:38

Нападение собак на уфимцев дошло до московских следователей

Бездомные собаки из Уфы заинтересовали Бастрыкина

8 декабря 2024, 18:41
Фото: Ufa_rb/Telegram.

Нападение собак на уфимцев дошло до московских следователей

Центральный аппарат Следственного комитета поставил на контроль инцидент с нападением бродяжек на женщину с ребёнком в столице Башкирии — сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 8 декабря.

Бродяги набросились на семью во дворе на улице Рихарда Зорге в Уфе. Уличные камеры зафиксировали момент, когда мама с ребёнком шли по тропинке, когда к ним подбежала свора собак, пытавшихся покусать прохожих. К счастью, мама сумела отогнать агрессивных животных, в результате обошлось без жертв.

Следователи проверят, как в этом районе осуществляется отлов бездомных собак и при обнаружении нарушений будут разбираться уже с ответственными службами. Проверку на контроль поставил глава СК России Александр Бастрыкин.

Видео: Ufa_rb/Telegram.
В Уфе ввели штрафы за выгул собак
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы разъяснили принцип действия новых штрафов за неправильный выгул домашних животных.

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