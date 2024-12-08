Бездомные собаки из Уфы заинтересовали Бастрыкина

Posted 8 декабря, 18:41
Published 8 декабря, 18:41
Modified 8 декабря, 19:38
Updated 8 декабря, 19:38
Бродяги набросились на семью во дворе на улице Рихарда Зорге в Уфе. Уличные камеры зафиксировали момент, когда мама с ребёнком шли по тропинке, когда к ним подбежала свора собак, пытавшихся покусать прохожих. К счастью, мама сумела отогнать агрессивных животных, в результате обошлось без жертв.
Следователи проверят, как в этом районе осуществляется отлов бездомных собак и при обнаружении нарушений будут разбираться уже с ответственными службами. Проверку на контроль поставил глава СК России Александр Бастрыкин.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы разъяснили принцип действия новых штрафов за неправильный выгул домашних животных.