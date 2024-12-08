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Posted 8 декабря, 18:37

Published 8 декабря, 18:37

Modified 8 декабря, 19:38

Updated 8 декабря, 19:38

Бастрыкина заинтересовало избиение уфимского инвалида мигрантом

Бастрыкина заинтересовало избиение уфимского инвалида мигрантом

8 декабря 2024, 18:37
Фото: пресс-служба СК.
Сюжет
Радий Хабиров
В столице Башкирии 17-летний иностранец нанёс телесные повреждения уфимцу с инвалидностью — пишет информационный центр российского Следкома в воскресенье, 8 декабря.

Инцидент случился в городе в начале декабря 2024 года. Потерпевший сделал обидчику замечание «о необходимости соблюдения общественного порядка». В ответ юноша нанёс оппоненту несколько ударов прямо в голову.

На хулигана завели уголовное дело, сейчас он задержан. Глава СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль и потребовал докладывать ему обо всём, что касается работы в этом направлении.

Хабиров не согласен ограничивать мигрантов в Башкирии
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Ранее, как сообщал Mkset, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе своей «Прямой линии» заявил, что регион не нуждается в ужесточении миграционной политики.

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