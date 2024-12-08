Бастрыкина заинтересовало избиение уфимского инвалида мигрантом

Posted 8 декабря, 18:37
Published 8 декабря, 18:37
Modified 8 декабря, 19:38
Updated 8 декабря, 19:38
Инцидент случился в городе в начале декабря 2024 года. Потерпевший сделал обидчику замечание «о необходимости соблюдения общественного порядка». В ответ юноша нанёс оппоненту несколько ударов прямо в голову.
На хулигана завели уголовное дело, сейчас он задержан. Глава СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль и потребовал докладывать ему обо всём, что касается работы в этом направлении.
Ранее, как сообщал Mkset, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе своей «Прямой линии» заявил, что регион не нуждается в ужесточении миграционной политики.