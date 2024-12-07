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Posted 7 декабря, 12:27

Published 7 декабря, 12:27

Modified 7 декабря, 12:29

Updated 7 декабря, 12:29

Ветеран-долгожитель из Башкирии отметил юбилей

Ветеран-долгожитель из Башкирии отметил юбилей

7 декабря 2024, 12:27
Фото: Борис Мелкоедов / Telegram.
Генерал-майор Иван Слухай — уроженец Зилаирского района Башкортостана — отметил столетний юбилей, об этом поделился у себя на ресурсах глава муниципалитета Борис Мелкоедов

Чиновник в своей публикации сердечно поздравил долгожителя с праздником его жизнь как «яркий пример служения Родине», а также отметил высокий вклад сельчанина в развитие ветеранского движения России.

Иван Андреевич Слухай — советско-российский военный деятель. Генерал-майор и председатель Московского комитета ветеранов войн. В 1942 году попал в Красную Армию, после Великой Отечественной войны продолжил службу и ушёл в отставку в 1987 году.

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Ранее Mkset сообщал о том, что ветеран войны из Уфы также отметил свой столетний юбилей.

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