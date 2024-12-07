Ветеран-долгожитель из Башкирии отметил юбилей

Posted 7 декабря, 12:27
Published 7 декабря, 12:27
Modified 7 декабря, 12:29
Updated 7 декабря, 12:29
Чиновник в своей публикации сердечно поздравил долгожителя с праздником его жизнь как «яркий пример служения Родине», а также отметил высокий вклад сельчанина в развитие ветеранского движения России.
Иван Андреевич Слухай — советско-российский военный деятель. Генерал-майор и председатель Московского комитета ветеранов войн. В 1942 году попал в Красную Армию, после Великой Отечественной войны продолжил службу и ушёл в отставку в 1987 году.
Ранее Mkset сообщал о том, что ветеран войны из Уфы также отметил свой столетний юбилей.