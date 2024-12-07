«Валял дурака»: нерадивый отец из Уфы объяснился за прилюдные побои

Напомним, ранее Mkset публиковал видео с камеры наблюдения в ЖК «Шервуд». На кадрах было видно, как мужчина ранним утром отводил двоих детей — один из них не послушался и сел на посреди тротуара, получив за это пинок от отца. Пытаясь заставить ребёнка встать, мужчина нанёс ему ещё несколько ударов ногой.