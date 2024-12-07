«Валял дурака»: нерадивый отец из Уфы объяснился за прилюдные побои

Posted 7 декабря, 17:37
Published 7 декабря, 17:37
Modified 7 декабря, 17:39
Updated 7 декабря, 17:39
Напомним, ранее Mkset публиковал видео с камеры наблюдения в ЖК «Шервуд». На кадрах было видно, как мужчина ранним утром отводил двоих детей — один из них не послушался и сел на посреди тротуара, получив за это пинок от отца. Пытаясь заставить ребёнка встать, мужчина нанёс ему ещё несколько ударов ногой.
Связаться с героем ролика удалось авторам Telegram-канала «Честный репортаж». Журналистам мужчина заявил, что его сын капризничал и отказывался идти в детский сад.
— Ребенок упал, лежал на снегу и валял дурака, — цитирует уфимца медиаресурс.
При этом горожанин посчитал нужным уточнить, что своего сына он вовсе не пинал, а «пытался расшевелить ногой». Несмотря на оправдания, мужчина всё же признал, что поступил неправильно.
Так или иначе, в башкортостанском управлении Следкома сообщили, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.