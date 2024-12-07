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Posted 7 декабря, 17:37

Published 7 декабря, 17:37

Modified 7 декабря, 17:39

Updated 7 декабря, 17:39

Отца из Уфы задержали после жестокого видео

«Валял дурака»: нерадивый отец из Уфы объяснился за прилюдные побои

7 декабря 2024, 17:37
Фото: t.me/myufa_rb..

Отца из Уфы задержали после жестокого видео

Журналисты поговорили к уфимцем, получившего «славу» в соцсетях за сомнительные методы воспитания.

Напомним, ранее Mkset публиковал видео с камеры наблюдения в ЖК «Шервуд». На кадрах было видно, как мужчина ранним утром отводил двоих детей — один из них не послушался и сел на посреди тротуара, получив за это пинок от отца. Пытаясь заставить ребёнка встать, мужчина нанёс ему ещё несколько ударов ногой.

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Связаться с героем ролика удалось авторам Telegram-канала «Честный репортаж». Журналистам мужчина заявил, что его сын капризничал и отказывался идти в детский сад.

— Ребенок упал, лежал на снегу и валял дурака, — цитирует уфимца медиаресурс.

При этом горожанин посчитал нужным уточнить, что своего сына он вовсе не пинал, а «пытался расшевелить ногой». Несмотря на оправдания, мужчина всё же признал, что поступил неправильно.

Так или иначе, в башкортостанском управлении Следкома сообщили, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

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