В МВД Башкирии рассказали подробности жестокого убийства супружеской пары

Posted 7 декабря, 19:16
Published 7 декабря, 19:16
Modified 7 декабря, 19:16
Updated 7 декабря, 19:16
Ориентировка на черную «Тойоту» была разослана всем инспекторам ГАИ по республике. Экипаж, дежуривший в Иглинском районе, заметил подозрительную машину и попытался ее остановить, однако водитель иномарки не подчинился приказам. Тогда полицейские были вынуждены применить оружие и открыть стрельбу в воздух. Подозреваемые сначала остановились, а потом пытались сбить инспекторов, но съехали в овраг. Они готовились открыть стрельбу по правоохранителям, когда их смогли вытащить из салона авто и повалить на землю, надев наручники.
На данный момент Mkset известно от источника, что мужчины были жителями Кемеровской области, а в Башкирии работали помощниками по хозяйству у предпринимателя из Белорецкого района в деревне Ишля. Там они и совершили жестокое преступление 6 декабря. Подозреваемые подкараулили 59-летнего хозяина и его супругу. Мужчину убили на месте, а жену избили до такого состояния, что от травм она скончалась чуть позже. Из сейфа было похищено два ружья, патроны и деньги. Также завладев машиной предпринимателя, они скрылись. В полицию обратились родственники убитых.