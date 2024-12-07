В МВД Башкирии рассказали подробности жестокого убийства супружеской пары

На данный момент Mkset известно от источника, что мужчины были жителями Кемеровской области, а в Башкирии работали помощниками по хозяйству у предпринимателя из Белорецкого района в деревне Ишля. Там они и совершили жестокое преступление 6 декабря. Подозреваемые подкараулили 59-летнего хозяина и его супругу. Мужчину убили на месте, а жену избили до такого состояния, что от травм она скончалась чуть позже. Из сейфа было похищено два ружья, патроны и деньги. Также завладев машиной предпринимателя, они скрылись. В полицию обратились родственники убитых.