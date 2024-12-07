mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря, 19:16

Published 7 декабря, 19:16

Modified 7 декабря, 19:16

Updated 7 декабря, 19:16

В МВД Башкирии рассказали подробности жестокого убийства супружеской пары

В МВД Башкирии рассказали подробности жестокого убийства супружеской пары

7 декабря 2024, 19:16
Фото: Пресс-служба МВД по РБ.
Двух подозреваемых задержали в Иглинском районе, в салоне машины было два ружья и патроны к ним, рассказали в пресс-службе МВД по РБ 7 декабря.

Ориентировка на черную «Тойоту» была разослана всем инспекторам ГАИ по республике. Экипаж, дежуривший в Иглинском районе, заметил подозрительную машину и попытался ее остановить, однако водитель иномарки не подчинился приказам. Тогда полицейские были вынуждены применить оружие и открыть стрельбу в воздух. Подозреваемые сначала остановились, а потом пытались сбить инспекторов, но съехали в овраг. Они готовились открыть стрельбу по правоохранителям, когда их смогли вытащить из салона авто и повалить на землю, надев наручники.

Видео: Пресс-служба МВД по РБ.

На данный момент Mkset известно от источника, что мужчины были жителями Кемеровской области, а в Башкирии работали помощниками по хозяйству у предпринимателя из Белорецкого района в деревне Ишля. Там они и совершили жестокое преступление 6 декабря. Подозреваемые подкараулили 59-летнего хозяина и его супругу. Мужчину убили на месте, а жену избили до такого состояния, что от травм она скончалась чуть позже. Из сейфа было похищено два ружья, патроны и деньги. Также завладев машиной предпринимателя, они скрылись. В полицию обратились родственники убитых.

Читайте также:
В Башкирии жестоко убили семейную пару
#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Белорецк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика