В Башкирии жестоко убили семейную пару

Утверждается, что двое мужчин с иногородней пропиской решили ограбить своего начальника. Убийство изначально ими не задумывалось. Злоумышленники якобы проникли в дом жертвы, после чего вскрыли сейф и извлекли оттуда деньги, а также охотничье ружьё.