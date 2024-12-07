В Башкирии жестоко убили семейную пару

Posted 7 декабря, 17:42
Published 7 декабря, 17:42
Modified 7 декабря, 17:47
Updated 7 декабря, 17:47
Утверждается, что двое мужчин с иногородней пропиской решили ограбить своего начальника. Убийство изначально ими не задумывалось. Злоумышленники якобы проникли в дом жертвы, после чего вскрыли сейф и извлекли оттуда деньги, а также охотничье ружьё.
Планы преступников чуть не сорвал сам хозяин жилища — пока подчинённые обчищали дом предпринимателя, тот с женой вернулся домой. В результате злоумышленники расстреляли мужчину, а его супругу связали и забили досмерти.
Скрыться с места преступления подельники собирались на автомобиле жертв, однако по пути были перехвачены силовиками. Несмотря на оказанное сопротивление, злоумышленников в итоге схватили.
В разных Telegram-каналах утверждается, что по одной версии, преступники — из Сургута, по другой — из Кемерово.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе мужчина расправился со своей знакомой из-за оскорбления матери.