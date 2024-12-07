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Posted 7 декабря, 17:42

Published 7 декабря, 17:42

Modified 7 декабря, 17:47

Updated 7 декабря, 17:47

В Башкирии жестоко убили семейную пару

В Башкирии жестоко убили семейную пару

7 декабря 2024, 17:42
Фото: 1MI.
Зверское убийство супружеской пары произошло в башкортостанском Белорецке — пишут местные Telegram-каналы в субботу, 7 декабря.

Утверждается, что двое мужчин с иногородней пропиской решили ограбить своего начальника. Убийство изначально ими не задумывалось. Злоумышленники якобы проникли в дом жертвы, после чего вскрыли сейф и извлекли оттуда деньги, а также охотничье ружьё.

Планы преступников чуть не сорвал сам хозяин жилища — пока подчинённые обчищали дом предпринимателя, тот с женой вернулся домой. В результате злоумышленники расстреляли мужчину, а его супругу связали и забили досмерти.

Скрыться с места преступления подельники собирались на автомобиле жертв, однако по пути были перехвачены силовиками. Несмотря на оказанное сопротивление, злоумышленников в итоге схватили.

В разных Telegram-каналах утверждается, что по одной версии, преступники — из Сургута, по другой — из Кемерово.

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