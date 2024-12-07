Уфимцы без проблем получают более ₽100`000

Posted 7 декабря, 12:42
Published 7 декабря, 12:42
Modified 7 декабря, 12:44
Updated 7 декабря, 12:44
На вакансии курьеров в сервисе по поиску работы от «Авито» пришлась большая часть откликов соискателей за осень 2024 года — сообщили Mkset в пресс-службе портала.
Так, доля запросов на должности доставщика составляет 5,6% от общего числа. При этом средняя предлагаемая зарплата за полный день превышает ₽105 тысяч. На втором и третьем местах с показателями чуть скромнее — вакансии комплектовщика и упаковщика. На этих должностях получать в месяц можно ₽77 тысяч и ₽85 тысяч соответственно. Приходятся на них 4,7% и 4,1% откликов.
Ранее Mkset сообщал о том, что Башкортостан занял 50 место в рейтинге регионов по самому короткому сроку, за который работающее население способно накопить ₽1 млн.