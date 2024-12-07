mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря, 12:42

Published 7 декабря, 12:42

Modified 7 декабря, 12:44

Updated 7 декабря, 12:44

Названа самая популярная профессия в Уфе

Уфимцы без проблем получают более ₽100`000

7 декабря 2024, 12:42
Фото: 1MI.

Названа самая популярная профессия в Уфе

Чтобы зарабатывать почти семь прожиточных минимумов в Башкирии не нужны ни диплом, ни образование — только умение крутить педали.

На вакансии курьеров в сервисе по поиску работы от «Авито» пришлась большая часть откликов соискателей за осень 2024 года — сообщили Mkset в пресс-службе портала.

Так, доля запросов на должности доставщика составляет 5,6% от общего числа. При этом средняя предлагаемая зарплата за полный день превышает ₽105 тысяч. На втором и третьем местах с показателями чуть скромнее — вакансии комплектовщика и упаковщика. На этих должностях получать в месяц можно ₽77 тысяч и ₽85 тысяч соответственно. Приходятся на них 4,7% и 4,1% откликов.

Стать миллионером в Уфе можно за восемь лет
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что Башкортостан занял 50 место в рейтинге регионов по самому короткому сроку, за который работающее население способно накопить ₽1 млн.

Читайте также:
Власти Уфы предлагают вакансии с зарплатой в ₽250`000В Башкирии ищут помощника Робин Гуда«Оливье» подорожал в Уфе на 20%
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Работа#Кумертау#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика