Уфимцы без проблем получают более ₽100`000

Так, доля запросов на должности доставщика составляет 5,6% от общего числа. При этом средняя предлагаемая зарплата за полный день превышает ₽105 тысяч. На втором и третьем местах с показателями чуть скромнее — вакансии комплектовщика и упаковщика. На этих должностях получать в месяц можно ₽77 тысяч и ₽85 тысяч соответственно. Приходятся на них 4,7% и 4,1% откликов.