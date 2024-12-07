Судьба Салавата Юлаева зависит от чиновников Уфы

Posted 7 декабря, 17:05
Published 7 декабря, 17:05
Modified 7 декабря, 17:07
Updated 7 декабря, 17:07
Напомним, в 2024 году власти Башкирии заговорили о необходимости демонтажа знаменитого памятника Салавата Юлаева на одноимённой площади в Уфе. Эти меры со стороны руководства региона связаны с потребностью в реставрации скульптуры.
Как указывал глава Башкирии Радий Хабиров в ходе «Прямой линии» в декабре 2024 года, памятник находится в «предаварийном» состоянии. По словам руководителя Республики, мемориал находится в таком упадке, что из-за бездействия город и вовсе рискует потерять объект.
Как сообщал Mkset, в начале декабря 2024 года власти Башкирии получили одобрение от федеральной экспертизы на проведение работ, однако ни финансирование, ни сроки их начала, пока не определены — Хабиров заявлял, что формировать бюджет под упомянутые цели руководство Республики начнёт лишь в 2025 году, до конца этого же года он допустил и начало работ.