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Posted 7 декабря, 17:05

Published 7 декабря, 17:05

Modified 7 декабря, 17:07

Updated 7 декабря, 17:07

Мэрия Уфы определит дату демонтажа памятника Салавату Юлаеву

Судьба Салавата Юлаева зависит от чиновников Уфы

7 декабря 2024, 17:05

Мэрия Уфы определит дату демонтажа памятника Салавату Юлаеву

Главгосэкспертиза не смогла ответить на вопрос о дате демонтажа памятника и объёмах финансирования работ — в разговоре с Mkset в субботу, 7 декабря, представители ведомства сослались непосредственно на уфимскую администрацию и Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии.

Напомним, в 2024 году власти Башкирии заговорили о необходимости демонтажа знаменитого памятника Салавата Юлаева на одноимённой площади в Уфе. Эти меры со стороны руководства региона связаны с потребностью в реставрации скульптуры.

Как указывал глава Башкирии Радий Хабиров в ходе «Прямой линии» в декабре 2024 года, памятник находится в «предаварийном» состоянии. По словам руководителя Республики, мемориал находится в таком упадке, что из-за бездействия город и вовсе рискует потерять объект.

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Как сообщал Mkset, в начале декабря 2024 года власти Башкирии получили одобрение от федеральной экспертизы на проведение работ, однако ни финансирование, ни сроки их начала, пока не определены — Хабиров заявлял, что формировать бюджет под упомянутые цели руководство Республики начнёт лишь в 2025 году, до конца этого же года он допустил и начало работ.

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