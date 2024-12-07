Судьба Салавата Юлаева зависит от чиновников Уфы

Как сообщал Mkset, в начале декабря 2024 года власти Башкирии получили одобрение от федеральной экспертизы на проведение работ, однако ни финансирование, ни сроки их начала, пока не определены — Хабиров заявлял, что формировать бюджет под упомянутые цели руководство Республики начнёт лишь в 2025 году, до конца этого же года он допустил и начало работ.