Снять квартиру без залога в Уфе стало нереальным

По данным аналитиков сервиса объявлений, порядка 70% уфимских арендодателей берут в качестве залога сумму, не превышающую саму арендную плату. При этом 20% депозит устанавливают на том же уровне, что и цена квартиры, а 4% и вовсе требуют больше самой ежемесячной платы. Лишь 7% уфимских собственников и риелторов не берут залог.