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Posted 7 декабря, 15:28

Published 7 декабря, 15:28

Modified 7 декабря, 15:30

Updated 7 декабря, 15:30

В Уфе 93% арендодателей требуют залог при заселении

Снять квартиру без залога в Уфе стало нереальным

7 декабря 2024, 15:28
Фото: 1MI.

В Уфе 93% арендодателей требуют залог при заселении

Аренда жилья без «страхового» депозита стала в столице Башкирии редчайшим явлением — при этом всего пять лет назад такие условия предоставлял каждый второй, соответствующим исследованием в субботу, 7 декабря, с Mkset поделился портал «Циан».

Речь идёт о суммах, которую квартиросъёмщики оставляют под залог как гарантию возмещения ущерба. По истечении срока аренды средства возвращают, если риелтор или собственник не нашли никаких недочётов по состоянию жилья. Нередко такая практика приводит к скандалам или используется для махинаций, однако стала она уже повсеместной.

По данным аналитиков сервиса объявлений, порядка 70% уфимских арендодателей берут в качестве залога сумму, не превышающую саму арендную плату. При этом 20% депозит устанавливают на том же уровне, что и цена квартиры, а 4% и вовсе требуют больше самой ежемесячной платы. Лишь 7% уфимских собственников и риелторов не берут залог.

В целом по России депозит просят 94% арендодателей, пять лет назад этот показатель составлял всего 54%.

— Чаще всего в качестве депозита рантье указывают размер одного месячного платежа, что, конечно, не всегда позволит компенсировать невозмещенный ущерб, но стимулирует арендаторов бережнее относиться к имуществу, — считает эксперт портала Елена Бобровская.

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