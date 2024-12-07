Снять квартиру без залога в Уфе стало нереальным

Posted 7 декабря, 15:28
Published 7 декабря, 15:28
Modified 7 декабря, 15:30
Updated 7 декабря, 15:30
Речь идёт о суммах, которую квартиросъёмщики оставляют под залог как гарантию возмещения ущерба. По истечении срока аренды средства возвращают, если риелтор или собственник не нашли никаких недочётов по состоянию жилья. Нередко такая практика приводит к скандалам или используется для махинаций, однако стала она уже повсеместной.
По данным аналитиков сервиса объявлений, порядка 70% уфимских арендодателей берут в качестве залога сумму, не превышающую саму арендную плату. При этом 20% депозит устанавливают на том же уровне, что и цена квартиры, а 4% и вовсе требуют больше самой ежемесячной платы. Лишь 7% уфимских собственников и риелторов не берут залог.
В целом по России депозит просят 94% арендодателей, пять лет назад этот показатель составлял всего 54%.
— Чаще всего в качестве депозита рантье указывают размер одного месячного платежа, что, конечно, не всегда позволит компенсировать невозмещенный ущерб, но стимулирует арендаторов бережнее относиться к имуществу, — считает эксперт портала Елена Бобровская.